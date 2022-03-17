Bottas: "Henüz nerede olduğumuz belli değil"

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Alfa Romeo ile ilk yarışına çıkmaya hazırlanan Valtteri Bottas, Bahreyn'de gerçekleştirilecek ilk yarış öncesi açıklamalarda bulundu.

Bottas şöyle dedi: "Bu, yarış kariyerimde yeni bir bölümün başlangıcı olacak ve takımla birlikte belirlediğimiz hedeflere ulaşabileceğime eminim."

"Hinwil fabrikasına geldiğimden beri karşılaştığım iş ahlakından ve kış boyunca yaptığımız çalışmalardan çok etkilendim. Testlerde bazı sorunlar yaşadık fakat bunları çözdüğümüzü ve pazar günü mümkün olan en iyi sonucu elde etmeye çalışacağımızı biliyorum."

"Uzun bir sezon olacak ve herkesin nerede olduğu konusunda hâlâ bazı soru işaretleri var. Bence herkes bu hafta sonu biraz daha netleşmesini beliyor."

"Fakat önemli olan C42'nin tüm potansiyelini ortaya koymak adına çalışmaya devam etmemiz ve temiz bir hafta sonu geçirmeye odaklanmamız. Bu sayede sezona başlamak için şansımızı en üst düzeye çıkarabiliriz."

"Bu takıma inanıyorum ve birlikte çalışırsak çok şey başarabileceğimizi düşünüyorum."

Valtteri Bottas, Alfa Romeo F1 Team Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Guanyu Zhou da kariyerinin ilk Formula 1 yarışına çıkmaya hazırlanıyor.

"Yıllardır Formula 1'deki ilk yarışıma çıkmayı hayal ediyorum: Bu hafta sonu kendim ve ülkem adına unutulmaz bir an olacak."

"Bundan şahsen çok keyif alacağım, ailem ve bu yolculukta bize destek olan herkes için de öyle olacak. Buraya gelmek için çok çabaladık ve yıllar boyunca bana verilen tüm destekten dolayı minnettarım."

"Sıkı çalışmalar, ilk yarışımla beraber sona ermeyecek. Şu anda en prestijli ve rekabetçi motor sporları serisindeyim. Karşı karşıya olduğum mücadelenin zorluğunu biliyorum."

"Ne kadar çalışmam ve ne kadar çabuk bir şeyler öğrenmem gerektiğini biliyorum. Neyse ki takım çok destek oluyor ve bu ana kadar hız kazanmama yardım etmede harikaydılar."

"Pazar günü pek çok insanın beni izleyeceğini biliyorum ve onları gururlandırmayı istiyorum."

Guanyu Zhou, Alfa Romeo F1 Team Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images