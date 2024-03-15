Bottas: "Henüz F1'deki varlığımın sonunu görmüyorum"

Bottas 2021 sonunda Alfa Romeo/Sauber takımına katılmak üzere Mercedes'ten ayrıldı ve başlangıçta kendisini 2025 sonuna kadar götüreceği düşünülen uzun vadeli bir anlaşma imzaladı. Ancak geçen yıl, Bottas'ın anlaşmasının 2024'ün sonunda sona ereceği ortaya çıktı ve bu da onu gelecek sezon için piyasadaki birçok serbest pilottan biri haline getirdi.

34 yaşındaki Fin pilot, F1'deki zamanının sonuna yaklaştığını hissetmediğini ve tercihen Audi ile uzun vadeli yeni bir anlaşma yapmayı hedeflediğini söyledi.

Alman üretici 2026'da F1'e girecek ve kısa süre önce Sauber takımına olan ilgisini artırarak %100'ünü devralma planlarını doğruladı. Üreticinin planları hızlanırken, Bottas Audi ile çalışmaya başlamaya oldukça istekli.

İlk kez 2001 Avustralya Grand Prix'sinde yarışan Fernando Alonso ile benzer uzunlukta bir kariyere sahip olup olamayacağı sorulan Fin pilot, talep görmeye devam edebilirse yirmi yılı aşkın bir kariyeri kovalamayı göz ardı edemeyeceğini söyledi.

PlanetF1.com'a verdiği özel röportajda Bottas, "20 sezon... Bence bu mümkün."

"Henüz o kadar uzağı düşünmüyorum ama F1'deki varlığımın sonunu da görmüyorum."

"Burada başarılı yıllar geçirmek istiyorum, şu anki hedefim ve motivasyonum bir şekilde ön sıralara geri dönmeye çalışmak."

Bottas daha önce Mercedes'e geri dönme ihtimalini göz ardı etmemişti ancak asıl önceliğinin Audi ile yeni bir anlaşma yapmak olduğunu söyledi.

"Bence ilginç fırsatlar olabilir, çünkü şu anda farklı takımlarda oldukça az sayıda açık durum var."

"Bence fırsatlar olacak ama şu anda önceliklerim Audi projesi ve uzun vadede orada yer almak. Bugün görebildiğim kadarıyla en büyük hedefim bu ama tabii ki işler değişebilir."

Ancak Sauber'in puan kazanma hızıyla mücadele ettiği bir ortamda Bottas'ın Audi'nin onayını kazanmak için büyük bir yıla ihtiyacı var mı?

Valtteri Bottas, Stake F1 Team Kick Sauber, with his engineer Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Umarım karar verecek olan insanlar bir şey kanıtlamam gerekmediğini düşünürler."

"Pist geçmişime bakarsanız, eğer iyi bir aracım varsa neler yapabileceğimi bilmeleri gerekir."

"Ama yine de, kesinlikle iyi olmak için ekstra bir motivasyon çünkü ne yazık ki bu sporda pek çok kişi için hafıza oldukça kısa. Ortalama bir sezon geçirdiğinizde insanlar sizi unutuyor. Bu yüzden iyi bir yıl geçirmek istiyorum."

Bottas artık sporun en yaşlı isimlerinden biri haline gelmişken, F1'den hala 2013'te Williams'la sahneye ilk çıktığı zamanki kadar keyif alıyor mu?

Bottas bu konuda, "Açıkçası her zaman saf yarışı ve sporun bu yönünü ve en iyi araçlarda en iyi pilotlara karşı yarışmayı sevdim."

"Bu her zaman Formula 1'in DNA'sında olduğuna inandığım bir numaralı şeydi ama Liberty Media sayesinde artık işin içinde biraz daha eğlence var."

"Katıldıklarından beri sporu gerçekten daha büyük hale getirdiler. Ben başladığımda F1 biraz daha doğaldı diyebilirim. Ama buna aldırmıyorum, F1 hızla gelişiyor, ne mutlu bana!"

F1'i diğer sporlardan ayıran en önemli özelliklerden biri de medyaya verilen yoğun görevler.

Bottas, Grand Prix için gelen diğer spor dallarından konukların, F1 pilotlarının ne kadar çok başka görevi olduğunu görünce nasıl şaşırdıklarını anlatıyor.

"Sanırım tüm spor dalları arasında bir hafta sonunda medya için en fazla zamanı biz harcıyoruz."

"Farklı spor dallarından gelen ziyaretçilerimizi etkileyen şey - diyelim ki bir tenis oyuncusu ya da her kimse - yarışa bu kadar yakın bir zamanda hâlâ medya işi yapıyor olmamız karşısında şaşırıyorlar."

"Çünkü normalde, örneğin futbolcular maçtan saatler önce medyadan korunurlar. Ama bizim için, araca atlamadan önce, son röportajı yapabiliriz ve sonra yarışmaya başlarız. Yani bu F1'de oldukça farklı. Ama bu da aslında alıştığınız bir şey."