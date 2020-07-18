Bottas henüz araçtan tamamen memnun değil

Mercedes Formula 1 pilotu Valtteri Bottas, ilk antrenman seansında takım arkadaşı Lewis Hamilton'ın gerisinde ikinci en iyi dereceyi yapmıştı.

Öğleden sonra ıslak zeminde gerçekleştirilen ikinci seansta yine ikinci olan Bottas, henüz araçtan tam olarak memnun olmadığını dile getirdi.

Bottas, "Araç kuru zemindeki ilk seansta kötü değildi ve kötü hissettirmiyordu."

"Denge açısından iyi bir pozisyondaymışız gibi görünüyordu. Fakat biraz önden kayma ile mücadele ediyordum. Ama bu, düzeltemeyeceğimiz bir şey değil ve bence kötü bir başlangıç olmadı."

"Öğleden sonra dengeyi daha iyi hale getirmek için biraz daha fazla tur atmak iyi olurdu, ancak koşullar herkes için aynıydı."

"Islak zemindeki yol tutuş seviyesi ikinci antrenmanda oldukça düşüktü. Bu koşullarda araç dengesinin nasıl olduğu konusunda biraz fikir edindim ve hem geçiş hem de ıslak zemin lastikleri denedim. İkisi de oldukça benzer hissettiriyordu."

"Görünüşe göre bu hafta sonu daha fazla yağmur göreceğiz, bu yüzden sıralama turlarından ve yarıştan önce araç üzerinde çalışmaya ve daha iyi bir iş yapmaya devam edebileceğimize eminim." dedi.