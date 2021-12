Bottas: "Hem kendim hem de takım için en iyi sonucu almaya çalışacağım"

Fin pilot, kendisi adına karmaşık geçen sıralama turlarında ikinci en iyi zamanı yaptı ve yarışa Lewis Hamilton'ın yanından başlayacak.

Bottas, seansın ardından şöyle konuştu: "Sıralama turları oldukça gergin geçti, ancak ilk çizgiyi aldığımız için gerçekten çok mutluyuz. mücadele çok yakındı ve son turda araçtan her şeyi çıkardım ve bu yüzden çok mutluyum. Mükemmel bir başlangıç sıram var."

"Yarın elimden gelen her şeyi yapacağım, takım için en iyisini yapmaya, kendim için en iyisini yapmaya ve araçtan maksimumu çıkarmaya çalışacağım. Amacım bu. Yarın, yarış için bir plan hazırlayacağız ve her şeyi en iyi hale getirmeye odaklanacağız."

Yarışı kazanma şansı sorulduğunda Bottas, "Elbette kazanma şansım var ve bunun için deneyeceğim. Fakat fırsatım yoksa, o zaman takım için mümkün olan en iyi sonucu almaya çalışacağım."

"Ben şampiyonluk için savaşmıyorum, bunu Max ve Lewis yapıyor. Bu gerçeği hesaba katmak ve takım için mümkün olan en iyi sonucu almaya çalışmak gerekiyor." dedi.

Pistin beklendiği kadar tehlikeli olup olmadığı sorulduğunda Bottas, "Charles dışında ciddi bir kaza yoktu ve onun olayında da her şey neyse ki yolunda gitti. Fakat bunlardan kaçınmaya çalışsak da kaza olasılığı var. Bu hızlı bir pist, kaçış alanı yok, bu yüzden her şey olabilir. Umarım her şey yolunda gider." dedi.

Üçüncü antrenmandan sonra yakıt sızıntısı yaşayan Bottas'ın güç ünitesi, sıralama turlarından kısa bir süre önce değiştirildi.

Bunun hazırlığını etkileyip etkilemediği sorusuna Bottas, "Hiçbir şekilde etkilemedi. Pistteki çocuklar tüm işi zamanında bitirdi ve araç gayet iyi çalışıyordu. Bu yüzden vaktimiz boşa çıkınca onlara bir bira ısmarlayacağım!" cevabını verdi.

Son olarak yarış sorulduğunda Bottas, "Çok zor olacak, burası gerçekten zorlu bir pist ama en azından en iyi pozisyonlardan başlıyoruz. Sıralama turları çok zor geçtiği için harika bir sonuç aldık."

"Startta kirli taraftan başlamak, toz nedeniyle zor olacak ama pozisyonumu korumak için çok çalışacağım."

"Bunun hem zihinsel hem de fiziksel anlamda yılın en zorlu pistlerinden biri olduğunu düşünüyorum. Yarışta her şey olabilir." dedi.

Valtteri Bottas, Mercedes W12, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images