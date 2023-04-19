Bottas: "Hedefimiz podyum ve beşincilik"

Alfa Romeo 2021'de Takımlar Şampiyonası'nı dokuzuncu sırada tamamlamıştı ancak Formula 1'deki yeni teknik düzenlemelerle atılım yaptı.

2022'de altıncı sırada yer alan takım, ilk dokuz yarışın yedisinde puan aldı - buna İspanya Grand Prix'sinde Bottas'ın Mercedes ve Ferrari ile mücadele ederek altıncı olduğu ve iki yarış önce Imola'da beşinci olduğu çarpıcı bir performans da dahil.

RacingNews365.com'a özel bir röportaj veren Bottas, 2023 sezonundaki hedeflerini özetledi.

Bottas, "Takımlar Şampiyonası'nda ilk beşte olmak bence gerçekçi bir hedef."

"Mücadele yakın geçecek ama bu, geçen yıla göre bir adım ileriye gidebileceğimiz anlamına geliyor."

"Tutarlılık kilit nokta olacak çünkü geçen yıl dayanıklılık endişeleri nedeniyle büyük bir darbe aldık. Yani evet, benim için ilk beş iyi bir hedef." dedi.

Sauber, 2026'da Audi ile ortaklık kuracak. Alfa Romeo, mali kısıtlamalar nedeniyle takımın geleceğinin şüpheli olduğu bir dönemde Sauber'in talihin dönmesine yardımcı olmuştu.

Ancak 2019'dan bu yana yaratılan olumlu görünüme rağmen, takım bu süre zarfında herhangi bir podyum elde edemedi. En son Kamui Kobayashi 2012 Japonya Grand Prix'sindeki Sauber Ferrari ile üçüncü olmuştu.

Bottas, yeni teknik düzenlemelerin ve bütçe sınırının etkileri göz önüne alındığında ilk üçe girmeyi hedefliyor.

Alfa Romeo pilotu, "En azından bir podyum, hayal ettiğim şey bu ve mümkün olabilir."

Valtteri Bottas, Alfa Romeo Racing C43 Fotoğraf: Alfa Romeo

"Bence Takımlar Şampiyonası'nda beşincilik ve bir podyum, takım olarak bizim için iyi bir hedef. Herkes geçen yıldan geriye gitmek istemediğimiz konusunda hemfikir."

"Güzel olan şey, takımın geleceğinin harika görünüyor olması. Bu yüzden bu oldukça heyecan verici." dedi.

Alfa Romeo, eski CEO ve takım patronu Frederic Vasseur'ün Mattia Binotto'nun yerine Ferrari'de göreve başlamasının ardından kış boyunca organizasyonel bir yeniden yapılanma geçirdi.

CEO olarak McLaren'dan Andreas Seidl ve değişikliklerin bir parçası olarak takım temsilcisi rolüne Alessandro Alunni Bravi getirildi.

Bottas, "Her şeyin iyi bir noktada olduğunu hissediyorum."

"Andreas... Gerçekten de onun bu kadar kısa sürede fark yaratabilmesinden çok etkilendim."

"Takımdaki herkes her şeyin iyi bir noktada ve emin ellerde olduğunu hissediyor. Alessandro ve Andreas'la kurulan düzen bence şu ana kadar iyi işledi."

"Açıkçası Fred'in ayrıldığını görmek üzücü ama onun yerinde olsam ben de aynısını yapardım. Bu işler böyledir."

Bottas, eski takım patronunun yeni takımı Ferrari ile kıyaslanamayacaklarını söylüyor: "Hâlâ temponun biraz gerisindeyiz ve bu zor bir görev."

"Ferrari'ye göre daha küçük bir takımız, bir müşteri takımıyız; bu yüzden kolay değil. Bu yıl Ferrari'yi yenmek gerçekçi değil."