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Formula 1

Bottas: "Hedefimiz ilk yarıştan itibaren puan almak"

Sauber pilotu Valtteri Bottas'a göre İsviçreli takım, ilk yarıştan itibaren puan için mücadele etmek istiyor.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Valtteri Bottas, Stake F1 Takımı Kick Sauber

Valtteri Bottas, Stake F1 Takımı Kick Sauber

Andy Hone / Motorsport Images

Sauber, testlerde genel tempo anlamında çok parlak bir görüntü çizemezken, bazıları ilk altı takım arasında olmadığını düşünüyor.

Fakat Valtteri Bottas, iyi bir test dönemi geçirdikleri görüşünde.

Fin pilot, Viaplay'de yaptığı açıklamada, "Testler genel olarak olumlu geçti, pozitif bir izlenim edindik."

"Tek sorun sadece son gün yaşandı fakat böyle şeyler testlerde olabiliyor."

"Tempo hakkında konuşmak zor. Bizim sporumuzda her zaman yeni şeyler öğrenirsiniz. Aracı geliştirme süreci sürekli devam ediyor. Umarım ilk yarışların ardından iyi puanlar alabiliriz."

"Kendimize koymamız gereken hedef bu." dedi.

Valtteri Bottas, Stake F1 Team Kick Sauber, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

Valtteri Bottas, Stake F1 Team Kick Sauber, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

Fotoğraf: Motorsport Images

Sauber Teknik Direktörü James Key de genel olarak mutluydu.

"Testler sırasında araç hakkında pek çok yeni şey öğrendik. Çok mantıklı bir yaklaşımımız vardı: diğer tüm takımlar gibi, bir görev listesi hazırladık ve buna ele alınması gereken pek çok konuyu dahil ettik."

"C44 olması gerektiği gibi çalıştı - üç günde yaklaşık 380 tur attık, bu da kışın fabrikada iyi bir iş çıkardığımızın bir kanıtı."

"Görünüşe göre her şey umduğumuz gibi çalışıyor ve büyük bir sürpriz yaşanmadı."

"Takım tüm programı eksiksiz olarak uyguladı ve genel olarak verimli üç gün olduğunu söyleyebiliriz."

"Sezonun ilk yarışı için hazırlıklara devam etmek üzere sağlam bir temelimiz var."

"Elbette, her takımın kendi öncelikleri olduğu için, tur zamanlarını analiz etmenin anlamı yok. Fakat kesinlikle önümüzdeki hafta güç dengesi hakkında daha iyi bir fikre sahip olacağız." 

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