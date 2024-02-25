Bottas: "Hedefimiz ilk yarıştan itibaren puan almak"
Sauber pilotu Valtteri Bottas'a göre İsviçreli takım, ilk yarıştan itibaren puan için mücadele etmek istiyor.
Valtteri Bottas, Stake F1 Takımı Kick Sauber
Andy Hone / Motorsport Images
Sauber, testlerde genel tempo anlamında çok parlak bir görüntü çizemezken, bazıları ilk altı takım arasında olmadığını düşünüyor.
Fakat Valtteri Bottas, iyi bir test dönemi geçirdikleri görüşünde.
Fin pilot, Viaplay'de yaptığı açıklamada, "Testler genel olarak olumlu geçti, pozitif bir izlenim edindik."
"Tek sorun sadece son gün yaşandı fakat böyle şeyler testlerde olabiliyor."
"Tempo hakkında konuşmak zor. Bizim sporumuzda her zaman yeni şeyler öğrenirsiniz. Aracı geliştirme süreci sürekli devam ediyor. Umarım ilk yarışların ardından iyi puanlar alabiliriz."
"Kendimize koymamız gereken hedef bu." dedi.
Valtteri Bottas, Stake F1 Team Kick Sauber, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG
Fotoğraf: Motorsport Images
Sauber Teknik Direktörü James Key de genel olarak mutluydu.
"Testler sırasında araç hakkında pek çok yeni şey öğrendik. Çok mantıklı bir yaklaşımımız vardı: diğer tüm takımlar gibi, bir görev listesi hazırladık ve buna ele alınması gereken pek çok konuyu dahil ettik."
"C44 olması gerektiği gibi çalıştı - üç günde yaklaşık 380 tur attık, bu da kışın fabrikada iyi bir iş çıkardığımızın bir kanıtı."
"Görünüşe göre her şey umduğumuz gibi çalışıyor ve büyük bir sürpriz yaşanmadı."
"Takım tüm programı eksiksiz olarak uyguladı ve genel olarak verimli üç gün olduğunu söyleyebiliriz."
"Sezonun ilk yarışı için hazırlıklara devam etmek üzere sağlam bir temelimiz var."
"Elbette, her takımın kendi öncelikleri olduğu için, tur zamanlarını analiz etmenin anlamı yok. Fakat kesinlikle önümüzdeki hafta güç dengesi hakkında daha iyi bir fikre sahip olacağız."
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Jacques, "Wolff, Antonelli riskini almayacaktır"
Jacques, "Wolff, Antonelli riskini almayacaktır" Jacques, "Wolff, Antonelli riskini almayacaktır"
Red Bull, Mercedes'in F1 fikirlerini benimserken neden duygularını göz ardı etmek zorunda kaldı?
Red Bull, Mercedes'in F1 fikirlerini benimserken neden duygularını göz ardı etmek zorunda kaldı? Red Bull, Mercedes'in F1 fikirlerini benimserken neden duygularını göz ardı etmek zorunda kaldı?
Verstappen: "Yeni F1 Sprint formatı daha mantıklı ancak daha heyecan verici değil"
Verstappen: "Yeni F1 Sprint formatı daha mantıklı ancak daha heyecan verici değil" Verstappen: "Yeni F1 Sprint formatı daha mantıklı ancak daha heyecan verici değil"
Dikkat: 2024 Bahreyn GP, Cumartesi akşam yapılacak! - Yarış Programı & Yayın Bilgileri
Dikkat: 2024 Bahreyn GP, Cumartesi akşam yapılacak! - Yarış Programı & Yayın Bilgileri Dikkat: 2024 Bahreyn GP, Cumartesi akşam yapılacak! - Yarış Programı & Yayın Bilgileri
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar