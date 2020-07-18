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Formula 1 / Macaristan GP / Son dakika

Bottas hayal kırıklığı yaşıyor

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Bottas hayal kırıklığı yaşıyor
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
18 Tem 2020 16:58

Valtteri Bottas, Macaristan'da gerçekleştirilen sıralama turlarında takım arkadaşı Lewis Hamilton'ın ardında kaldığı için hayal kırıklığı yaşadığını kabul etti.

Mercedes Cumartesi günü  Hungaroring'de baskın bir performans sergiledi ve Lewis Hamilton, Valtteri Bottas'ın önünde pole pozisyonunu kazandı.

Bottas, Racing Point sürücüsü Lance Stroll’ün 0.8 saniye önünde yer almayı başardı ancak en hızlı turu Hamilton'ın pole turundan 0.107 saniye daha yavaştı.

Seans boyunca zorlandığını söyleyen Bottas, son turunun pole için yeterli olacağını düşündüğünü fakat bunu başaramadığı için hayal kırıklığı yaşadığını belirtti.

Böylesine küçük bir farkla pole pozisyonunu kaybettiği için hayal kırıklığı yaşayıp yaşamadığı sorulduğunda Bottas, “Evet, kesinlikle."

“Antrenmanların ardından sıralama turlarında ikimiz arasında yakın bir savaş olacağını görebiliyordum ve üçüncü seans kötü hissettirmedi."

“Sıralama turları başlangıcından üçüncü bölümün sonuna kadar temelde ilk sektörde biraz zorlanıyordum. İlk virajdaki frenlemede çok rahat değildim, bu yüzden biraz zaman kaybediyordum."

"Aynı zamanda ikinci virajda aracın arka tarafının kopmasıyla da uğraştım. Ama sanırım pist düzelmeye başladığında araç da bir araya gelmeye başladı."

"Son turumun aslında oldukça iyi olduğunu söylemem gerekiyor. O turda pole için gerçekten iyi bir şansım olabileceğini düşünüyordum ama Lewis 0.1 saniye daha hızlıydı."

"Nihayetinde sıralama turlarında daha iyi bir iş çıkardı ve bu yüzden pole pozisyonu onun oldu." yanıtını verdi.

Bottas, şampiyonada lider konumda yer alsa da, 2017'den bu yana Macaristan'da podyuma çıkamıyor.

Abcak Bottas, Mercedes'in yarış temposuna da güveniyor.

Bottas, "Antrenmanda topladığımız az miktarda veriye bakarsak oldukça güçlüyüz. Tabii ki ikinci seansta sürüş yapamadık ve bu yüzden soru işaretleri var. Ama genel olarak sahip olduğumuz paketin yarışta da iyi olmasını bekliyoruz." dedi.

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Macaristan GP
Pilotlar Valtteri Bottas Şimdi al
Takımlar Mercedes Şimdi al
Editör Luke Smith

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