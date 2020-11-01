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Formula 1 / Emilia-Romagna GP / Son dakika

Bottas: "Hasarın etkisi büyüktü"

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Bottas: "Hasarın etkisi büyüktü"
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Abdullah Çelik

Mercedes pilotu Valtteri Bottas, Emilia-Romagna GP'de yarışın ilk turunda liderliği koruyarak galibiyet yolunda önemli bir adım attığını ancak pist üstündeki parçalardan kaçamadığını söyledi.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Bottas, ilk viraja kadar olan uzun düzlüğe rağmen ilk sırada kalmayı başardı ve ilk virajı en önde dönerek yarışın kalan bölümü için avantaj kazandı.

Bottas, arkasındaki Max Verstappen karşısında pit stoplara kadar fark açamasa da yerini korudu ve geç pit stopa rağmen Verstappen'in önünde kalmayı başardı.

Ancak Bottas'ın, kendilerinin hemen ardından pite gelmeyen ve sanal güvenlik aracı sayesinde avantaj yakalayarak liderliği ele geçiren takım arkadaşı Lewis Hamilton karşısında yapacağı pek bir şey kalmadı.

İkinci sıraya gerileyen Bottas, daha sonra birkaç defa son virajda pist dışına taşarak hata yaptı ve Verstappen'e gerilemekten kurtulamadı.

Yarış içerisinde Bottas'a ikinci turda bir parçaya vurması nedeniyle tabanına hasar verdiği bu yüzden zaman kaybettiği bilgisi verildi. Bottas, Verstappen'in yarış dışı kalmasının ardından ikinci sırada yarışı tamamlamış oldu.

Yarışın hemen ardından konuşan Bottas, "Evet, bence bugün hasarın büyük bir etkisi oldu. Kalkış güzeldi, zaten bugün doğru yapılması gereken en önemli şeylerden birisi buydu ama ikinci turda aniden 7. virajdan çıkarken yerde parçalar vardı. Kaçınmak için yeterince zamanım yoktu."

"Evet, o parçaları gördüm. Aracın ortasını hizalamaya çalıştım, parçaların üstünden lastiklerle geçmek istemedim. Ama belli ki bir şeye hasar vermiş çünkü aracı sürmek çok zorlaştı." dedi.

Lastiklerini kilitleyerek pist dışına taşması için Bottas, "Biliyorsunuz Max’ı geçirmemek için çok zorluyordum. O yüzden evet, tüm limitlerimi zorlamak zorunda kaldım ve bu da ne yazık ki hataya yol açtı." dedi.

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Emilia-Romagna GP
Pilotlar Valtteri Bottas
Takımlar Mercedes
Editör Memet Kağan Bilgili

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