Bottas: "Hamilton'la yakın arkadaş değiliz"

Valtteri Bottas, bu hafta sonu Arctic Lapland Rallisi'nde Citroen C3'ün direksiyonuna geçti ve ralliyi dokuzuncu sırada noktaladı.

Ralli sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bottas, çeşitli konulara da değindi.

Fin sürücü, 2020 sezonu için kendisini hazır hissettiğini söylerken, Hamilton'la yakın arkadaş olmadıklarını dile getirdi.

“Noel'i Finlandiya'da kutladım ve yeniden antrenman yapmaya başlasam da, bu hafta hâlâ rahat moddaydım, eğlendim ve ralliye katıldım."

"Şimdi antrenmanlara devam edeceğim ve Pazartesi günü Mercedes fabrikasına gideceğim. Bu kış, vakit gerçekten çok çabuk akıyor. Ama benim için durumu biraz değiştirmek önemliydi. ”

"Lewis'le aramızdaki ilişkiye gelirsek, bu konu hakkında bir şey söylemek zor. Elbette karmaşıklık olabiliyor, ama bu minimum düzeydeydi. Birlikte normal şekilde çalışabiliyoruz, ancak hiç yakın arkadaş olmadık."

"Pistte birbirimizle şiddetli bir savaş veriyoruz, ancak bu herhangi bir soruna neden olmuyor. Sağlıklı bir rekabetimiz var ve zaten motor sporlarında yakın arkadaşınız olamaz."

"Nasıl çalışacağımızı biliyoruz. Takım bunun için gereken tüm koşulları yaratıyor, böylece sorun yaşamıyoruz. Herhangi bir yanlış anlama varsa, sırasıyla konuşmaya çağrılıyoruz. Yarış sırasında sert anlar olsa veya temaslar yaşansa bile takım her zaman her şeyi düzeltmenin bir yolunu buluyor."

"Ralliye bakarsak, başarısız geçen ilk günün ardından genel klasmanda 22. sıraya düşmüştüm ama ilk ona geri dönmeyi başardık. Rallinin gerçekleştiği koşullar benim için yeniydi ve benim için karmaşık geçti. Ama çok şey öğrendim ve çok eğlendim."

"Ralli parkurunda tamamen farklı şekilde sürüş yapmanız gerekiyor. Burada araçla çok daha özgürce oynayabiliyorsunuz ve araç kayarken onu yönetmek çok eğlenceli. Temel olarak etap yüzeyi ve virajlar yeni. Ancak biraz adapte olduğunuzda ve iyi bir ritim yakaladığınızda, sürüş yapmak çok eğlenceli hale geliyor."

Çeviri: İnci Beğen