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Formula 1 / Bahreyn GP / Son dakika

Bottas: "Hamilton'la farklı ayarlar seçtik"

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Bottas: "Hamilton'la farklı ayarlar seçtik"
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Valtteri Bottas, bu hafta sonu Lewis Hamilton'la tamamen farklı ayarlar seçtiklerini belirtti.

Bottas, sıralama turlarının üçüncü bölümünde Hamilton'ın Mercedes'inden 0.289 saniye yavaş kaldı ancak son turuyla beraber Red Bull pilotu Max Verstappen'i geçerek ikinci oldu.

Takım, cuma antrenmanlarında Pirelli'nin yeni prototip lastiklerini öğrenmek için herhangi bir ayar çalışması yapmamayı tercih etti.  Bu da her zamanki programlarını takip etmedikleri anlamına geliyordu.

Bundan ötürü Mercedes'in bu hafta sonu performansından ödün verdiğini söyleyen Bottas, sıralama turlarında Hamilton'la farklı ayarlar seçtiklerini de doğruladı.

Bottas, "Farklı ayarlar seçtik ve bunun bir fark yaratıp yaratmayacağını yarın göreceğiz, ancak Lewis her seansta genel anlamda çok iyiydi."

"Ben de her zaman hıza sahip olduğumu hissettim ama her şeyi bir araya getiremedim. Sonunda bunu yaptığımı hissettim, ama belli ki yeterli değildi." dedi.

Bottas, farklı ayarların "olağandışı" bir şey olmadığını söyledi.

"Neredeyse aynı olduğu zamanlar oldu. Ama farklı olduğu zamanlar da oldu. Bu hep böyledir."

Verstappen'i geçtiği son turun ardından ne hissettiği sorusuna Bottas, "Üçüncü bölümün sonundaki turum gerçekten iyiydi, adeta bulabileceğim daha fazla şey yokmuş gibi hissettim."

"Çizgiyi geçtiğimde hissettiğim şey buydu. Bundan memnun kaldım, ama belli ki pole için yeterli değildi. Hatta aradaki farkı görünce oldukça şaşırdım." yanıtını verdi.

Herhangi bir ayar çalışması yapmamanın Mercedes'in yaklaşımını nasıl etkilediği sorusuna Bottas, "Ayar işi için kesinlikle biraz vakit kaybediyorsunuz."

"Ama bu sezon gerçekten yeni bir şey değil. Cuma günü yağmurun yağdığı yarışlar ya da sadece bir antrenmandan oluşan hafta sonları vardı."

"Ama bu hafta sonuna baktığımda, bir seansa daha katılsaydım bugün sıralama turlarındakine kıyasla muhtemelen farklı bir şey denerdim."

"Ama kural şu ​​ki, sıralama turuna katıldığınızda artık aracı değiştiremezsiniz  ve olan bu. Umarım yarış temposu için iyi olur." yanıtını verdi.

Hamilton ise Cuma antrenmanında 2021 lastiklerine odaklanmanın sıralama turları için kendilerini çok etkilemediğini, ancak yarış temposunda tam olarak nerede olacaklarını bilmediklerini söyledi.

"Orta veya sert lastikte uzun sürüşler yapamadık, bu yüzden yarın nasıl olacağını görmek ilginç olacak."

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Seri Formula 1
Etkinlik Bahreyn GP
Pilotlar Valtteri Bottas
Editör Alex Kalinauckas

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