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Formula 1 / Steiermark GP / Son dakika

Bottas, Hamilton'la arasındaki 1.4 saniyelik farkın sebebini açıkladı

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Bottas, Hamilton'la arasındaki 1.4 saniyelik farkın sebebini açıkladı
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
11 Tem 2020 16:50

Mercedes Formula 1 pilotu Valtteri Bottas, yaşadığı fren sorunu nedeniyle sıralama turlarında vakit kaybettiğini ve bu yüzden Lewis Hamilton'ın 1.4 saniye gerisinde kaldığını belirtti.

Geçen hafta sonu Avusturya Grand Prix'sini kazanarak dikkatleri üzerine çeken Bottas, soğuk ön frenlerin seans içerisinde kendisini olumsuz etkilediğini düşünüyor.

Üçüncü bölümde Lewis Hamilton'dan tam 1.428 saniye yavaş kalan Bottas, Max Verstappen'e ek olarak Carlos Sainz'a da geçilmekten kurtulamadı.

Fin pilot, Sports Sports'a verdiği demeçte, “Kolay değildi, gridde dördüncü olmak istemezdim ve bunu beklemiyordum, ancak zor şartlar farklı zorluklar getirebiliyor."

“Şahsen kendi açımdan lastikleri olması gereken sıcaklığa getirmeyi başardığımı sanmıyorum, bunun nedenleriden bir tanesi sağ ön frenimin sıralama boyunca soğuk olmasıydı, bu yüzden aracın frenleme potansiyelini en üst seviyeye çıkaramadım. Bu da ıslak koşullarda ihtiyaç duyulan güven için gerçekten önemli bir şey."

"Oldukça zordu ve kesinlikle hayal kırıklığı yaratıyor." dedi.

Bottas ayrıca, takımın yaşadığı sorunların çözülmüş olmasını umuyor.

“Umarım son yarışta yaşadığımız tüm problemler çözülür. Yarın tam güçle saldırmak güzel olur. Ama bu, sadece yarın bilebileceğimiz bir şey çünkü antrenmanlarda bir yarış mesafesi tamamlayamadık. Yine de aracın hızlı olduğunu biliyoruz, bu yüzden başlamak için sabırsızlanıyoruz."

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Steiermark GP
Pilotlar Lewis Hamilton Şimdi al , Valtteri Bottas Şimdi al
Takımlar Mercedes Şimdi al
Editör Adam Cooper

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