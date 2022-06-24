Bottas: "Hamilton'ın yanındayken F1'de yarışmaktan keyif almıyordum"

Haberi dinle

Fin pilot, 2017 sezonunda Williams'tan Mercedes'e gelerek Nico Rosberg'in yerini almıştı.

Bottas, ilk sezonunu sürücüler şampiyonluğu için mücadele etme hedefiyle geçirdi ve 2017'de bu uğurda üç galibiyet aldı.

Fakat 2018 sezonunda hiç yarış kazanamadı ve şampiyonada beşinci sıraya düştü. Aynı yıl Lewis Hamilton, Sebastian Vettel'i yenerek şampiyonluğu aldı.

Hamilton'ın yanında yarışmanın zorlukları, Bottas'ın neredeyse sporu bırakmasına sebep olacaktı. Fin pilot, Hamilton'ın yanındaki ilk iki sezonun ardından hayatında kötü bir yerde olduğunu söyledi.

Bottas, "2018'in sonunda neredeyse bırakıyordum, buna çok yaklaşmıştım."

"Sadece o iki yıl içerisinde Lewis'i yenemediğim gerçeği yüzünden bunu yapıyordum."

"Kendime çok fazla baskı yükledim. 2018'in sonuna doğru, özellikle takımda destek rolünü üstlenmeye başladığımda bunu kaldıramadım, gerçekten zorlandım. Keyifli değildi."

"2018'in son dört veya beş yarışı daha da acı vericiydi çünkü F1'den keyif almalısın ve bu çok havalı olmalı ama kesinlikle öyle değildi. Bu yüzden iki sezon arasında iyi bir ara verdim ve her şeyi gerçekten derinlemesine düşündüm."

"İnsan zihni çok garip bir yer, bazen karanlık yerlere gidebiliyorsunuz."

"Yaptığınız şeylerden aldığınız keyfi kaybediyorsunuz ve ben de F1'de yarışmaktan ve F1'den hiç keyif almıyordum. Hatta neredeyse F1'e kızgındım."

"Bu tuhaf ama sadece biraz uzak olmaya ve büyük resmi görmeye ihtiyacım vardı. Daha sonrasında 'Tamam, bu gerçekten oldukça havalı bir spor ve hâlâ önümde harika fırsatlarım var.' dedim. Bu fırsatları değerlendirmemek aptallık olurdu."

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 ve Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Güney Amerika'da bir yere gitmeye karar verdim ve F1 hakkında hiç düşünmeyip, sporun keyfini, irademi ve motivasyonumu yeniden bulmayı denedim."

"Muhtemelen Ocak ayının ortasında 'Tamam, hadi bunu yapalım. Hâlâ yapabilirim.' dedim. Yani kendimi toparladım ve yeniden sürmenin keyfini buldum."

"Aldığım sonuçlar hemen iyileşti, 2018'den çok daha iyiydi. 2019, muhtemelen şimdiye kadarki en iyi sezonumdu, özellikle de Lewis'e karşı."

"Birçok yarış kazandım ve sezonun yarısına kadar bazen şampiyonayı lider bile götürdüm. Yani oldukça güçlü bir yıldı ama sonra Lewis'in genel olarak tutarlılığına ve performanslarına yetişemedim." dedi.

Bottas, Hamilton'ın baskın kişiliğinin ve performanslarının, kendisinin Mercedes'te asla hedeflerine ulaşamayacağı anlamına geldiğini söyledi.

Alfa Romeo pilotu, "Lewis, uzun zamandır Mercedes'in parçası."

"Takımın bir pilotu ve kişiliği olarak baskın biri. Yani ilerlemek oldukça zor ve ben de, Lewis'in yanında istediğim şekilde asla ilerleyemedim çünkü takım ile çok iç içeydi…"

"O, Lewis. Yani neredeyse herkes ona hayranlık duyuyor." dedi.

2016'nın sonunda Williams'tan Mercedes'e geçen Bottas, bunun kariyeri için erken bir zamanda geldiğini düşünmüyor.

Bottas, "Zordu ama kesinlikle hazırdım."

"Takıma katıldığımda sadece, 'Bu yıldan itibaren şampiyonluğu kazanmak istiyorum.' diye düşündüm."

"Sanırım kendime çok yüklendim çünkü bu olmadı. Ben de, 'Tamam, gelecek yıl daha da fazla zorlayacağım.' dedim ve yine olmadı. Yani Lewis performansının zirvesindeyken onu yenmenin kolay bir şey olmadığını kabul etmek kolay değildi."

"Şimdi geriye dönüp baktığımda, oranın benim için harika bir okul olduğunu düşünüyorum. Kendim hakkımda çok şey öğrendim, bazı konularda kendime çok yüklenmemeyi öğrendim. Bu olduğu için gerçekten çok memnunum." dedi.