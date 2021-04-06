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Herbert: "Bottas, Hamilton’ın tam olarak istediği takım arkadaşı"

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Valtteri Bottas'ın Mercedes'deki geleceği, Bahreyn GP'den sonra bazıları tarafından sorgulanmış olsa da Johnny Herbert, Finn pilotun Mercedes'in tam olarak istediği ikinci sürücü olduğunu söyledi.

Herbert: "Bottas, Hamilton’ın tam olarak istediği takım arkadaşı"

Bottas, 2021 sezonuna Bahreyn GP ile birlikte iyi bir başlangıç yapmadı. Yarışta, takım arkadaşı Lewis Hamilton'ın Max Verstappen'e karşı mücadelesine dahil olamadı.

Hamilton, Bahreyn'de bütün problemlere rağmen kazanırken Bottas, hüsrana uğratıcı bir üçüncülükle yarışı tamamladı.

Fin pilot, yarıştan sonra, stratejiyi sorgulamak için, takım patronu Toto Wolff'un yanına gitti. Wolff, Bottas'ın "arayı kapayamadığını” söyleyerek bu yenilginin sorumluluğunu Bottas'a yükledi. 

Bunun ardından, Mercedes'in George Russell yerine Bottas'ı, Hamilton'ın takım arkadaşı olarak tutma kararından pişman olup olmayacağı konusunda sorular sorulmaya başlandı.

Eski F1 sürücüsü Herbert, medya tarafından eleştirilmesine rağmen Bottas'ın; Mercedes, Wolff ve Hamilton'un tam olarak istedikleri ikinci sürücü olduğuna inanıyor.

Herbert, Motorsport.com'a şunları söyledi: "İnsanların ona karşı tavrı gerçekten çok korkunç çünkü neredeyse herkes tarafından onun yeterince iyi olmadığı söylenip duruyor."

“Ancak iyi performansları da oldu."

"Bazı durumlarda Lewis'i yendi. Sıkıntısı, yarışlardaki istikrarsızlığı."

“Fakat daha geride olsa bile, Mercedes'in bir takım olarak ihtiyaç duyduğu şeyi sunmayı başarıyor. Bu da takım şampiyonluğu için gerekli puanları toplaması ve bunda çok iyi olması harika!"

"Takımda sorunlara neden oluyor mu? Hayır. Toto'nun istediği kesinlikle, o."

"Lewis'in istediği o mu? Evet.”

Peki Hamilton’ın istediği kişi Russell olabilir mi?

Bazıları Mercedes'in Russell'ı, Hamilton'dan öğrenme fırsatı vermek için sezon ortasında takıma getirmesini önerirken, Herbert şu anki Williams sürücüsünün Hamilton ve Wolff'un şu anda 8. şampiyonluk için mücadele ederken istemediği bir sorun olabileceğini düşünüyor.

"Sorun veya kavga gibi şeyler istemezsin. Belki de sezon ortasında değişmesi onun için işe yarar mı? Bilmiyorum... Fakat bu çok şeyi değiştirebilir."

"Bahreyn'de gördüğümüz gibi George'da bunu başarabilecek yetenek var. Fakat Valtteri, Mercedes'e geldiğinden beri çok çalıştı ve kendini geliştirdi."

"Şu anda Lewis'i yenmek için yeterli seviyede ama burada bahsettiğimiz kişi Hamilton. Bence ona karşı yarışan kimse için durum kolay olmazdı. Max [Verstappen] ya da Charles [Leclerc] bile onunla başa çıkmakta zorlanırdı."

“Mesele, her yarışta onu yenebilmek. Lewis, ne olursa olsun her zaman yarış kazanmaya aday. En kötü gününde bile, muhtemelen ikinci olur."

"Yani Valtteri iyi bir iş çıkarıyor ve şu an için mükemmel olduğunu düşünüyorum ve George da Bahreyn'de iyi bir iş çıkardı. Şimdi her şey Bottas'ın görevden alınıp alınmadığına ya da Lewis'in emekli olup olmadığına bağlı.”

Bottas, sezon başlamadan önce takım arkadaşına karşı mücadelede daha “bencil” ve “talepkar” olacağını belirtti.

Herbert, yine de Hamilton'un onu geride bırakmasına izin vereceğini düşünmüyor.

“Şimdi, eğer söz verdiği şeyi yapabilirse, eğer daha bencil olabilirse, sanırım hepimiz daha iyi bir mücadele izleyeceğiz."

“Fakat mesele bunu doğru şekilde ve doğru zamanda uygulamaya koymak. Bunu yapmak için gerekli yeteneği ve hızı var. Tek eksikliği istikrar."

"Fakat onun yanında Lewis var, bulduğu her şansta bunun onun zamanı olmadığını gösteriyor."

"Mesela, Max'in yanında yarışmanın nasıl bir şey olduğunu hayal edebiliyor musun? Max, böyle bir şeyin olmasına asla izin vermezdi. Aynı Ayrton Senna ve Michael Schumacher gibi."

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Editör Selin Elif Köse

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