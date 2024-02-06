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Hamilton'ın Ferrari hamlesinin ardından Bottas: "Her takıma açığım"

Valtteri Bottas, Lewis Hamilton'ın 2025 için Ferrari'ye geçmesinin "sürpriz" olduğunu kabul ederken, bunun kendisi için ve "tüm spor için iyi" olduğunu ekledi.

Editör Burak Yasul
Yayın tarihi
Valtteri Bottas, Alfa Romeo, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Bottas, Hamilton ile 2017-2021 yılları arasında Mercedes'te üst üste beş Markalar Şampiyonluğu yaşadı ve eski takım arkadaşı gelecek sezondan itibaren Ferrari'ye geçmeye hazırlanıyor.

Bu da Bottas'ın eski takımında bir koltuğu boş bırakıyor ve Fin pilot ilk önceliğinin mevcut takımında kalmak olduğunu söylese de, kendisni dışarıdaki seçeneklere de açık tutuyor.

Sauber'in geçen sezon Alfa Romeo'dan yeniden markalaşmasının ardından ilk Stake F1 aracı olarak Pazartesi gecesi tanıtılan Kick C44'ün lansmanında konuşan Bottas'a eski takım arkadaşının ortalığı karıştıran hamlesi soruldu.

Bottas, 10 kez Grand Prix kazanan pilotun sezon sonunda sözleşmesini yenilemek isteyen çok sayıda pilottan biri olmasıyla birlikte 2024'te çılgın bir pilot piyasasının olacağını belirtti.

Hamilton'ın Ferrari'ye geçmesine tepkisi sorulduğunda Bottas, "Şaşırdım, aslında bunun olabileceğini hiç düşünmemiştim ama bence bu onun için iyi."

"Bu büyük bir fırsat, büyük bir hamle ve belli ki bu kararı kendisi verdi."

Valtteri Bottas, Mercedes

Valtteri Bottas, Mercedes

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

"Elbette bu durum 2025 için piyasadaki hareketliliği artıracak, bu yüzden şu anda nasıl olacağını tahmin etmek oldukça zor."

"Bunun büyük bir meydan okuma olduğunu düşünüyorum. Eminim Ferrari'yi zirveye taşımak onun için büyük bir motivasyondur. Yani evet, bu harika bir şey ve dediğim gibi, kesinlikle gelecek için bir hareket yaratacak, bu da tüm spor ve bazı sürücüler için iyi bir şey." dedi.

Bottas geçtiğimiz günlerde sosyal medyada Brackley'den bir fotoğraf paylaştı ancak yaptığı paylaşım Mercedes'in üssünde değildi. Başka bir iş için şehirde olduğunu söyledi.

Mevcut takımıyla olan anlaşması sezon sonunda sona erecek olan Bottas, şu anki önceliğinin takımının Audi'ye dönüşe sürecinin sonuna kadar Hinwil merkezli ekipte kalmak olduğunu söyledi. Ancak Toto Wolff'tan bir telefon gelirse eski patronunun ne söyleyeceğini duymak istediğini belirtti.

Bottas, "Yalan söylemeyeceğim, aslında bir gün önce Brackley'deydim. Mercedes fabrikasında değil ama orada başka şeyler yapıyordum."

"Toto ile henüz telefonda konuşmadık ve eğer geri döner miyim? Önceliğim ve en büyük hedefim gelecek Audi projesi. Ancak bu olmazsa, gitmeyeceğim bir takım yok. Ama tabii ki önceliklerimi biliyorum ve bir listem var." dedi.

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