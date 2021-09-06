Bottas: "Hamilton'ın en hızlı turu atacağını biliyordum"

Mercedes pilotu Valtteri Bottas, takımın Max Verstapen'i yenme umuduyla stratejileri bölmesinin ardından Hollanda GP'de tek pit stop stratejisini tercih etti ve galibiyet mücadelesinde yer alamadı.

Fin pilot, bitime kısa bir süre kala pite alındı ve yeni lastiklere geçti. Ancak en hızlı tur puanını almaması için son bölümde takım tarafından uyarıldı.

Bottas şöyle konuştu: "Max ve Red Bull bugün hız avantajına sahipti. İlk başta tek pit stopla devam etmeye çalıştığım ve lastikleri fazla zorlamadım. Özellikle yüksek hızlı virajlarda onları korumaya odaklandım. Mümkün olduğunca uzun süre pistte kalmaya çalıştık fakat bu strateji, iki pit stopa göre çok daha yavaştı."

"Son turlarda güvenlik nedeniyle lastikleri değiştirmek zorunda kaldım. Bu yüzden ortaya karışık bir strateji oldu. Genel olarak harika değil ama Red Bull'u yenmek için çok çabaladık. Genel olarak rakiplerimizden farklı davranmak, doğru bir karardı. Umarım Monza'da daha hızlı oluruz. İtalya pisti tamamen farklı fakat Red Bull, ne kadar hızlı olduklarını burada açık şekilde gösterdi."

Bottas, son bölümde pit stop yapmasıyla ilgili ne düşündüğü sorusuna şöyle yanıt verdi: "Doğruyu söylemek gerekirse Lewis'in çok ardındaydım ama rakiplerimizle aramızdaki fark büyüktü. Bu yüzden güvenlik sebebiyle pit stop yapmak doğru karardı. Pit stop yapmadan da aslında yarışı bitirebileceğimi düşünüyorum fakat bu, yarışımı hiçbir şekilde etkilemedi."

"İlk başta en hızlı turu atmak için lastikleri değiştirmişiz gibi geldi fakat sonrasında Lewis güvenli bir pit stop yaparak yumuşak lastiği aldı. İlk iki sert şekilde zorladım ancak sonra takım yavaşlamamı istedi. Bence de üçüncü sektörde yavaş sürdüm. Tabii ki Lewis'in en hızlı tur puanına benden daha fazla ihtiyacı vardı. Sonuçta şampiyonluk için savaşıyor."

"Son bölümde Lewis'in de pit stop yapacağını biliyordum. En azından bana öyle söylendi. Üçüncü sektörde açık şekilde yavaş sürdüm. Lewis'in her halükarda daha hızlı gideceğini biliyordum."

Bottas, bir ara Sebastian Vettel'e çarpmak üzereydi. Alman pilot spin atmıştı ve o esnada arkasından Bottas geliyordu. Neyse ki Fin pilot pist dışına çıkarak kazayı önledi.

Bu konu sorulduğunda Bottas, "Sebastian'ı üçüncü virajda biriyle savaşırken gördüm. Orada bir temas var mıydı bilmiyorum ama Sebastian aniden spin attı. Aracı hareket edince hangi yöne gideceğimi seçmek zorunda kaldım ve üst kısmı seçtim. Muhtemelen yarışımın birkaç önemli olayından biri buydu." cevabını verdi.