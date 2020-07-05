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Formula 1 / Avusturya GP / Son dakika

Bottas: "Hamilton'ın beni geçmesi için çok fazla fırsatı oldu"

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Bottas: "Hamilton'ın beni geçmesi için çok fazla fırsatı oldu"
Ekleyen:
5 Tem 2020 15:56

Mercedes pilotu Valtteri Bottas, sezonun ilk yarışı Avusturya GP'yi kazanmasının ardından çok mutlu olduğunu çünkü yarış boyunca takım arkadaşı Lewis Hamilton'ın kendisini geçebileceği birçok fırsata sahip olduğunu söyledi.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Bottas, startta yerini korumasının ardından pit stoplar dahil sürekli olarak yerini korumayı başardı. Yarış içerisinde 3 defa güvenlik aracı periyodu yaşanıp farklar kapansa da, Bottas takım arkadaşı Hamilton karşısında liderliğini korumayı başardı ve sezona zaferle başladı.

Yarışın ardından podyum öncesinde konuşan Bottas, "Yarış boyunca oldukça fazla baskı hissettim. Aslında güvenlik aracına kadar her şey yolundaydı ancak son güvenlik aracında artık 'Hadi ama!' diye bağırdım. Lewis'in küçük bir hata yapmam halinde öne geçebileceği çok fazla fırsatı oldu. Bugün o gerçekten hızlıydı."

"Ancak evet, her şeyi bir araya tutmayı ve kendi yarışımı kontrol altında götürmeyi başardım. Sezona başlangıç için bundan daha iyisi olamazdı." dedi.

 

Mercedes, özellikle ilk güvenlik aracı periyodundan sonra araçta sürekli olarak sensör sorunlarıyla boğuştu. Hamilton'ın Bottas ile farkı kapattığı ve zorlamaya başladığı dönemde Mercedes sürekli olarak telsizden pilotlarına bordürlerden uzak durmaları gerektiğini, sıkıntının ciddi olduğunu söyledi. Hatta yarış mühendislerinin mesajı yeterli olmayınca doğrudan strateji şefi James Vowles devreye girdi.

Bottas, "Aracı kontrol altında tutmaya çalıştık, bu yüzden gerçekten bordürleri kullanamadık. Bir noktada her şey yolunda yarışı tamamlayabileceğimizden endişe duymaya başladım. Neyse ki araçlar yarışı tamamlayabildi ve takımlar klasmanında lider durumdayız. Bu açıdan çok iyi başlangıç oldu." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Avusturya GP
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Editör Abdullah Çelik

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