Bottas, Hamilton’ı yenmek için ihtiyacı olan “son adımı” biliyor

Bottas, 2019 sezonunu Hamilton’ın arkasında ikinci tamamlayarak F1 kariyerinin en iyi sonucunu almıştı. Fin sürücü sezon başında güçlü performans gösterse de sezon ortasındaki düşüşü, şampiyonluk savaşından uzaklaşmasına sebep olmuştu.

2020’de Hamilton’ın önünde yer almak için neye ihtiyacı olduğu sorulduğunda Bottas, “Bu, aklımda oldukça net.”

“Kesinlikle mühendislerle ve takımla beraber gelişim programım üzerinde çalışıyoruz.”

“Asıl odaklandığımız şeyler, yarış haftası ve performansım için gerekli son adım olan istikrar.”

“Hâlâ farklı şartlara daha fazla uyumluluk sağlamam gerekiyor. Ancak asıl önemli olan, hataları azaltmak.”

“Hata yaptığım ve yarışa zarar veren bazı sıralama turları oldu. Hockenheim gibi hata yaptığım bazı yarışlar oldu. Orada çok fazla puan kaybettim, yani bunlardan kurtulmam lazım.”

“Hâlâ geliştirebileceğim birçok şey olduğunu düşünüyorum. Sürüş tarzı ve lastik yönetimiyle ilgili bazı küçük detayları geliştirebilirim. Ancak durum, geçen yıla göre çok daha iyiydi.”

“Bu hataları en aza indirmek, doğru zihniyeti bulabilmek, her hafta sonunda en iyi performansımı gösterebileceğim anlamına geliyor, her sporda olduğu gibi zorlu kısım da burası.”

“Bu; benim açımdan bir şeyler bulabilmek için, nasıl daha iyi bir sürücü olabileceğimi, nasıl daha iyi performans gösterebileceğimi, mühendislerle nasıl daha iyi çalışabileceğimi anlamak için çok derinlere inmem gerektiğini hissettiriyor.”

“Bu kesinlikle daha sıkı çalışmamı sağlıyor, çünkü Lewis’i yenmek kolay değil. Ve çok şey gerektiriyor. Bu her gün benim zorlamamı sağlıyor.”

“Benim yapamadığım bir şeyi başka sürücünün yapmasını kabul etmekte zorlanırdım.”

“Lewis’in 2019’da şampiyonluğu kazanmasını tamamen kabulleniyorum, çünkü sezon boyunca genel olarak benden daha iyiydi. Beni gayet adil şekilde yendi.”

“Ancak her zaman daha iyi yapabileceğim şeyler olduğuna ve bu zayıflıkları kapatabileceğime inanıyorum. Belki de biraz daha inatçıyım.” ifadelerini kullandı.