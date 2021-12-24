Bottas: "Hamilton'dan çok şey öğrendim"

Eylül ayında Valtteri Bottas'ın yeni sezonda Mercedes'te yarışmayacağı ortaya çıktı. İlk önce Alfa Romeo ile çok yıllık anlaşma yaptığı duyuruldu ve ertesi gün de birçok kişinin beklediği üzere Mercedes'teki yerine George Russell'ın geleceği açıklandı.

Abu Dhabi GP, Bottas'ın Mercedes'le son yılıydı. Aynı zamanda beş yıllık sürenin ardından, takım arkadaşı Lewis Hamilton'a da veda etmiş oldu.

Geride kalan beş yılda Hamilton dört pilotlar şampiyonluğu kazanırken, Mercedes arka arkaya beş şampiyonluk almayı başardı. Bu açıdan Bottas, büyük oranda üstüne düşeni yapmış oldu.

Fakat bu süreçte 10 galibiyet ve 20 pole pozisyonu almasının ardından, kişisel anlamda her yıl çıtayı yükselten Hamilton'ın gölgesinde kaldı.

Motorsport.com'a konuşan Bottas, Hamilton hakkında şöyle dedi: "Lewis hakkında gerçekten etkileyici olan şey hâlâ her yıl gelişmeyi başarıyor olması."

"Formula 1'de çok fazla tecrübesi var ama sürekli yeni şeyler öğreniyor ve giderek daha iyi olmayı başarıyor."

"Elbette ben de kendimi her yıl bir sürücü olarak geliştirdim ama Lewis de aynı şeyi yaptı. Bu, otomatik olarak gerçekleşen bir şey değil. Sürekli bunun için çalışıyor çünkü mücadelenin giderek arttığını biliyor."

Hamilton'ın Mercedes'teki başarılarına asla ulaşamasa da Bottas, İngiliz pilottan çok fazla şey öğrendiğini belirtti.

"Ondan sürüş ve ayara alakalı kesinlikle çok şey öğrendim. Yine de dediğim gibi hâlâ seviye atlayabilmesi ve kolaya kaçmaması etkileyiciydi."

"Her zaman kendisinden ve etrafındaki ekipten daha fazlasını istiyor. Her yıl böyle oldu ve o daha iyiye gitmeye devam ediyor."