Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV Biletler Mağaza Watch Shop İlanlar
Uygulamalarımızı indirin
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Watch Shop İlanlar
Önceki / Leclerc: "Sıralama ve yarış performansı arasında dengeye ihtiyacım var"
Formula 1 Haberler

Bottas: "Hamilton'dan çok şey öğrendim"

Ekleyen:
, Redacteur
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Valtteri Bottas, Mercedes'te geçirdiği beş sezonun ardından takım arkadaşı Lewis Hamilton'dan çok şey öğrendiğini dile getirdi. Fin pilot, yedi kez dünya şampiyonunun her yıl daha iyi bir seviyeye ulaşmasına da hayranlık duyuyor.

Bottas: "Hamilton'dan çok şey öğrendim"

Eylül ayında Valtteri Bottas'ın yeni sezonda Mercedes'te yarışmayacağı ortaya çıktı. İlk önce Alfa Romeo ile çok yıllık anlaşma yaptığı duyuruldu ve ertesi gün de birçok kişinin beklediği üzere Mercedes'teki yerine George Russell'ın geleceği açıklandı.

Abu Dhabi GP, Bottas'ın Mercedes'le son yılıydı. Aynı zamanda beş yıllık sürenin ardından, takım arkadaşı Lewis Hamilton'a da veda etmiş oldu.

Geride kalan beş yılda Hamilton dört pilotlar şampiyonluğu kazanırken, Mercedes arka arkaya beş şampiyonluk almayı başardı. Bu açıdan Bottas, büyük oranda üstüne düşeni yapmış oldu.

Fakat bu süreçte 10 galibiyet ve 20 pole pozisyonu almasının ardından, kişisel anlamda her yıl çıtayı yükselten Hamilton'ın gölgesinde kaldı.

Motorsport.com'a konuşan Bottas, Hamilton hakkında şöyle dedi: "Lewis hakkında gerçekten etkileyici olan şey hâlâ her yıl gelişmeyi başarıyor olması."

"Formula 1'de çok fazla tecrübesi var ama sürekli yeni şeyler öğreniyor ve giderek daha iyi olmayı başarıyor."

"Elbette ben de kendimi her yıl bir sürücü olarak geliştirdim ama Lewis de aynı şeyi yaptı. Bu, otomatik olarak gerçekleşen bir şey değil. Sürekli bunun için çalışıyor çünkü mücadelenin giderek arttığını biliyor."

Hamilton'ın Mercedes'teki başarılarına asla ulaşamasa da Bottas, İngiliz pilottan çok fazla şey öğrendiğini belirtti.

"Ondan sürüş ve ayara alakalı kesinlikle çok şey öğrendim. Yine de dediğim gibi hâlâ seviye atlayabilmesi ve kolaya kaçmaması etkileyiciydi."

"Her zaman kendisinden ve etrafındaki ekipten daha fazlasını istiyor. Her yıl böyle oldu ve o daha iyiye gitmeye devam ediyor."

paylaşım
yorumlar
Leclerc: "Sıralama ve yarış performansı arasında dengeye ihtiyacım var"
Önceki haber

Leclerc: "Sıralama ve yarış performansı arasında dengeye ihtiyacım var"
Yorumları görüntüle
Bjorn Smit Daha fazlası
Bjorn Smit
Verstappen: "En çok Zandvoort ve Abu Dhabi'de baskı hissettim" Sezon sonu testi
Formula 1

Verstappen: "En çok Zandvoort ve Abu Dhabi'de baskı hissettim"

Verstappen: "Hamilton'la birbirimize çok saygı duyuyoruz"
Formula 1

Verstappen: "Hamilton'la birbirimize çok saygı duyuyoruz"

Hakkinen: "Masi güvenlik ve yarışın erken başlaması anlamında işini yaptı" Abu Dabi GP
Formula 1

Hakkinen: "Masi güvenlik ve yarışın erken başlaması anlamında işini yaptı"

Lewis Hamilton Daha fazlası
Lewis Hamilton
Hamilton, emekli olmama kararı aldı!
Formula 1

Hamilton, emekli olmama kararı aldı!

Hamilton F1'den ayrılırsa, Mercedes'in B planı kim olabilir?
Formula 1

Hamilton F1'den ayrılırsa, Mercedes'in B planı kim olabilir?

Mercedes, Hamilton'ın emekli olması halinde Bottas'ı geri çağırabilir
Formula 1

Mercedes, Hamilton'ın emekli olması halinde Bottas'ı geri çağırabilir

Mercedes Daha fazlası
Mercedes
Agag, Mercedes'in Formula E'den ayrılmasını "anlayamıyor"
Formula E

Agag, Mercedes'in Formula E'den ayrılmasını "anlayamıyor"

Domenicali: "Mercedes ve Red Bull arasındaki ilişkinin düzelmesi gerekiyor"
Formula 1

Domenicali: "Mercedes ve Red Bull arasındaki ilişkinin düzelmesi gerekiyor"

Button: "Russell, Mercedes'in sadece Hamilton'ın takımı olmadığını anlamalı" Bahreyn GP
Formula 1

Button: "Russell, Mercedes'in sadece Hamilton'ın takımı olmadığını anlamalı"

Son Haberler

Bottas: "Hamilton'dan çok şey öğrendim"
Formula 1 Formula 1

Bottas: "Hamilton'dan çok şey öğrendim"

Leclerc: "Sıralama ve yarış performansı arasında dengeye ihtiyacım var"
Formula 1 Formula 1

Leclerc: "Sıralama ve yarış performansı arasında dengeye ihtiyacım var"

Montoya: "Perez'in Abu Dhabi'deki savunması, 20 yıl önce çok eleştirilirdi"
Formula 1 Formula 1

Montoya: "Perez'in Abu Dhabi'deki savunması, 20 yıl önce çok eleştirilirdi"

Motorsport.com Türkiye ekibi yılın en iyi 10 F1 pilotunu seçti
Formula 1 Formula 1

Motorsport.com Türkiye ekibi yılın en iyi 10 F1 pilotunu seçti

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.