Bottas, Hamilton'dan başka takım arkadaşı istemiyor

İspanya GP'nin ardından Valtteri Bottas, Avustralyalı kız arkadaşı Tiffany Cromwell ile birlikte Finlandiya'ya gitti.

Perşembe günü ülkenin güneyindeki bir kasabada, sponsoru Abloy'un etkinliğine katılan Bottas, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bottas, "Belçika pistinin aracımıza iyi şekilde uyduğunu düşünüyorum. Silverstone'da, sıralama turlarında mükemmel bir hızımız vardı ve Spa da aynı tipte bir pist. Yüksek sıcaklıklarda zorluklarla karşılaştık ve Silverstone'da lastik sorunlarımız vardı. Ama tempo olarak iyiyiz, sadece bazı noktalar üzerinde çalışmalıyız."

"Her yarışta birisi puan kazanıyor, birisi puan kaybediyor. Bu konuda yapılacak hiçbir şey yok. Bunu kabul etmeli ve ileriye bakmalısınız. Şampiyon olma şansım devam ettiği sürece, bunun için savaşmaya devam edeceğim. Önümüzde birkaç yarış daha var ve yakında takvimde daha fazla yarış ekleneceğini düşünüyorum."

"Birisi şanssızlık yaşayabilir. Sonuçta, olayların nasıl gelişeceğini asla bilemezsiniz. Bu yüzden pes edemeyiz, sadece bir sonraki yarışa odaklanmalıyız."

"Lewis Hamilton'dan başka bir takım arkadaşı istemem. Çünkü başka bir pilotu yenmek, Lewis'i yenmekten daha kolay olur. Onunla rekabet etmek elbette çok zor, ama bu beni motive ediyor. Daha fazlasını ortaya koymalı ve daha yüksek bir seviyede sürmek zorundasınız."

"Her yarışta iyi bir tempoya sahip olduğumu hissediyorum ve sıralama turlarında da takım arkadaşımın çok az gerisinde kaldığımı hissediyorum. En ufak hatalardan bile kaçınmak çok önemli. Bu yüzden pes etmeyeceğim. Bu yıl şampiyonluğu kazanamazsak da gelecek yıl bunu yapmaya çalışmalıyız." dedi.