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Formula 1 / Rusya GP Haberler

Bottas, Hamilton'a yardım için takım emri almaya hazır

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Efe Kahya
, Editör

Valtteri Bottas, Lewis Hamilton'ın Formula 1 dünya şampiyonluğu için Max Verstappen'e karşı verdiği mücadelede, Mercedes'ten gelecek takım emirlerini kabul edeceğini söyledi.

Bottas, Hamilton'a yardım için takım emri almaya hazır

Hamilton ve Verstappen'in sürücüler şampiyonluğundaki farkı sadece beş puan, Bottas ise 85 puan geride üçüncü sırada yer alıyor.

Mercedes daha öncesinde de Hamilton'ın şampiyonluk kazanmasına yardım etmek için takım emri uygulamıştı, bunlardan biri 2018 Rusya Grand Prix'sinde takımın Bottas'a, Hamilton'ın galibiyeti alması için yol vermesini istemesi olmuştu.

Netflix'te yayınlanan Drive to Survive'da Bottas, bu kararı kabul etmenin "oldukça zor" olduğunu ve bir daha böyle bir şey yapmayacağını söylemişti.

Mercedes, iki hafta önce Monza'da takım emri verilme ihtimalini de mercek altına almıştı. Her ne kadar sprint yarışı öncesinde ilk iki sırayı almalarının ardından, bir karar almamayı tercih etmiş olsalar da Toto Wolff, gerektiği durumda sprint yarışında bunun uygulanabileceğini söylemişti.

Bu hafta sonu Sochi'de yapılacak yarış öncesinde Bottas, Monza'da iki şampiyonluk adayı Verstappen ve Hamilton'ın yarış dışı kalması ile beraber onlarla olan farkı nispeten kapatmış olmasına rağmen, şampiyonanın ilk iki sırası arasında "mantıklı bir puan farkı" olduğunu söyledi.

Fin pilot, Mercedes'in potansiyel takım emirlerini tartıştığını ve Hamilton'ı desteklemek amacıyla "elini taşın altına sokmaya" hazır olduğunu söyledi.

2022'de Alfa Romeo'ya katılacak olan ve Mercedes'teki koltuğunu George Russell'a devredecek olan Bottas, "Kendi içimizde pek çok şeyi değerlendirdik, buna farklı senaryolar da dahil oldu."

"Her yarış her zaman farklıdır. Takım olarak çalışmamız gereken zamanlar olabilir ve benim de elimi taşın altına sokmam gerekiyor."

"Şu anda, durum nasıl olursa olsun, evet bunu yapardım, çünkü burada takım olarak bulunuyoruz ve her iki şampiyonluğu kazandığımızdan emin olmalıyız, sadece üreticiler değil, aynı zamanda sürücüler şampiyonluğunu da."

"An itibariyle Lewis'in şansı bunu yapmak için daha yüksek, bu nedenle durum şu an bu şekilde." dedi.

2018'de Rusya'da yapılan yarışta olan olaylar hakkında konuşan Bottas, şu anda durumun daha farklı olduğunu ve zamanında bu kararı almanın zor olsa da, tüm bunları geride bıraktığını ve olgunlaştığını söyledi.

Bottas konu hakkında, "Bu birkaç sene önce yaşanmış bir şeydi, ancak şu anda olan şeylere uyum sağlayabilirim."

"O anda her şey çok acı vericiydi. Ve benim için bunu kabullenmek çok zordu."

"Ancak o andan itibaren çok fazla şey oldu ve çok olgunlaştım. Şu anda her şey biraz daha farklı." açıklamalarında bulundu.

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