Bottas: "Hamilton'a yardım etme şansım olursa yaparım"

Sezonun son beş yarışına giriliyor ve sıradaki durak, son yıllarda Red Bull'un güçlü göründüğü Meksika olacak.

Bottas, Meksika GP öncesi, hafta sonuyla alakalı şöyle dedi: "Buraya son gelişimizin üzerinden iki yıl geçti. Lastiklerin o yıla kıyasla farklı olduğunu, pist yüzeyinin iki yıl içinde geliştiğini, motorların ve araçların farklılaştığını düşündüğümüzde, güç dengesinin nasıl olacağını bilmek gerçekten zor. Bu yüzden tahminde bulunmak kolay değil."

"Normalde burası Red Bull için oldukça iyi bir pist, bizim için son yıllarda çok güçlü olmadı ama geçmiş yıllardaki sorunlardan dersler çıkarma konusunda çok çalışıyoruz ve önceki yıllara kıyasla nasıl olduğumuzu göreceğiz. Sanırım mücadele, bu yıl hemen hemen her yerde olduğu gibi yine çok yakın olacak."

Dayanıklılık konusunda endişeli olup olmadığı sorusuna Bottas, "Takım bu konuda çok çalışıyor. Yaşananlar ve işlerin gidişatı konusunda daha fazla güvene sahibiz. Benim için motor cezalarının bitmiş olmasını umuyorum. Neler olacağını göreceğiz ama şimdilik her şey yolunda." yanıtını verdi.

Bottas bu yıl şampiyona üçüncülüğü için Sergio Perez ve Lando Norris'le çekişiyor.

Şu anda ana rakibinin Perez mi olduğu sorusuna Bottas, "Doğruyu söylemek gerekirse puan durumunu dahi bilmiyorum. Üçüncü olduğumu biliyorum fakat farkı bilmiyorum. Dördüncü kim bilmiyorum." yanıtını verdi.

Bunun üzerine aradaki Perez'le aradaki farkın 35 olduğu söylendi ve Bottas şöyle yanıt verdi: "Bunu bu şekilde düşünmüyorum. Önüme bakıyorum ve hem takım hem de kendim için maksimumu puanı almaya çalışıyorum. Bu konu hakkında pek fazla düşünmüyorum."

Fin pilot kalan beş yarışta hem kendisi hem de Mercedes için en iyisini yapmaya çalışacağını belirtti.

"Her şeyden önce gelecekte, yani uzun vadede neler olacağını bilmek bana yardımcı oluyor ve anın tadını çıkarabiliyorum. Keyif almaya başladığınızda da daha iyi sürüyorsunuz. Fakat yaklaşımım konusunda benim için gerçekten pek bir şey değişmiyor."

"Gerçekçi konuşursam artık şampiyonluk savaşında değilim ve bir takım oyuncusuyum. Bu açıdan benim için takım olarak arka arkaya beşinci şampiyonluğumuzu almamız önemli olurdu. Aynı zamanda büyük bir başarı da olurdu."

"Mümkün olduğu kadar çok puan almak istiyorum ve Lewis'e mücadelede yardımcı olmak için makul bir fırsat olursa, tabii ki takım arkadaşı olarak bunu yaparım. Zihniyet ve yaklaşımımız gerçekten bu. Fakat birkaç yarış öncesinden farklı bir durum değil."

Valtteri Bottas, Mercedes Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images