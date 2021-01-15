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Formula 1 / Son dakika

Bottas: "Hamilton'a Rosberg'in yaptığı gibi akıl oyunları oynamayacağım"

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Bottas: "Hamilton'a Rosberg'in yaptığı gibi akıl oyunları oynamayacağım"
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Çeviren: Memet Kağan Bilgili

Mercedes F1 takımı pilotu Valtteri Bottas, kendisinden önceki Nico Rosberg gibi takım arkadaşı Lewis Hamilton’a karşı akıl oyunları oynamayacağını söyledi.

Mercedes’te beraber geçirdikleri 4 sezon boyunca Rosberg ve Hamlton, pist dışında inişli çıkışlı bir ilişkiye sahiplerdi ve bazen tartışmaları basına da yansıyordu.

Fakat bazıları Bottas’ın da bu tarz bir yaklaşımla Hamilton’un zayıf yönlerinden faydalanabileceğini söylerken; Fin pilot, bu tür bir tutumun kendisine daha çok zarar vereceğini söyledi.

Bottas, böyle bir tutumla takımına gereksiz bir zorluk çıkartmanın ve kendisine fazladan çaba yaratmanın manası olmadığını ve Hamilton’un buna karşılık basit bir şekilde daha çok motive olacağını söyledi.

Motorsport.com’a özel röportajında Fin pilot, “Takım içinde sahip olduğumuz güçlü yanlarımızdan birinin bir takım olarak çalışabilmemiz olduğunu düşünüyorum.”

“Elbette sert bir şekilde yarışabiliriz fakat o, orada kalır. Ve ancak bir arada çalışabildiğimiz zaman takımın bir yarar sağlayacağının da farkındayız.”

“Dolayısıyla herhangi bir araç düzeni veya veri saklama gibi bir şey olamaz. Takım sporlarında takım ruhunun önemi yeterince anlaşılmıyor. Motivasyonu yüksek tutup herhangi bir sürtüşme yaşamamanın çok önemli olduğunu düşünüyorum.”

“Elbette bu süreçte bana Nico Rosberg gibi olmam gerektiğini söyleyen çok kişi oldu. Fakat ben Nico Rosberg değilim. Konuşmamı pist üstünde yapmayı ve adil yarışmayı tercih ediyorum.”

“Lewis’i tanımaya da fırsatım oldu ve onun aklıyla oynamaktan herhangi bir fayda sağlanmayacağını da biliyorum. Onun için can sıkıcı olacağından eminim fakat enerjimi boş yere harcamak olur. Daha çok sinirleneceğini ve böylelikle daha hızlı süreceğini düşünüyorum.”

“Dolayısıyla ilerlediğim şekilde kazanmak istiyorum. Hedefim bu.” dedi.

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Takım içindeki pozitif ruhu korumak istese de Bottas, gelecek sezon daha iyi yapmak için yaklaşımını değiştirmesi gerektiğini farkında.

Hamilton’u dünya şampiyonluğu yarışında geçmenin yanı sıra Bottas, 2022’de koltuğunu kontrat dışı kalan George Russell’dan korumak adına , daha çok performans göstermesi için baskı altında olacağının da farkında.

Bottas, “Bir şeyleri keşfetmek istiyorum. Belki yeni bir şeyler denemenin zamanı gelmiştir diye düşünüyorum.”

“Elbette geleceğe dört gözle bakıyorum ve fırsatlar da olacaktır. Fakat bu sporda, milyon tane fırsat olmayacağı da kesin.”

“Lewis’i yenmeye çalışmak için 15 sezonumun olmayacağını biliyorum. Gelecek sene bunu yapmam gerektiğini farkındayım.” dedi.

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Valtteri Bottas
Editör Jonathan Noble

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