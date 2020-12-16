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Formula 1 / Son dakika

Bottas: "Hamilton'a karşı dört şampiyonluk kaybetmek kolay değil"

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Bottas: "Hamilton'a karşı dört şampiyonluk kaybetmek kolay değil"
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, Editör

Mercedes pilotu Valtteri Bottas, Lewis Hamilton'a karşı dört şampiyonluk kaybetmesinin kendisi için kolay bir durum olmadığını söyledi.

Mercedes pilotu Valtteri Bottas, 2017'de Mercedes'e katıldığından bu yana hem sıralama turları hem de yarış temposunda Lewis Hamilton'ı geçmeyi başaramadı.

Sezon içerisinde bazı yarışlarda ya da sıralama turlarında İngiliz pilotu geçse de istikrar yakalamakta zorlanan Fin pilot, bu yıl arka arkaya dördüncü kez şampiyonluğu takım arkadaşına kaybetti.

Son dönemde yapılan eleştiriler, George Russell'ın kendisinden daha iyi bir performans sergilemesinin ardından iyice tavan yaptı.

Bottas, Ilta Sanomat gazetesine verdiği demeçte arka arkaya kaçan dördüncü şampiyonluğun, psikolojik olarak kendisini etkilediğini ve Bahreyn yarışlarında tam performansta mücadele edemediğini belirtti.

Fin pilot, "Böyle anlarda, farklı nedenlerden dolayı seviye olarak %100 olmadığınızı hissediyorsunuz."

"Tabii ki çok şey öğrenmem gerekiyor ancak Lewis'e karşı mücadele ediyor olmamın benden çok şey aldığı sır değil."

"Bazen yaklaşıyorum, bazen onu yeniyorum. Ancak dünya şampiyonluğunu dördüncü kez kaybetmeyi kabullenmek zor ve elbette bir etkisi oluyor."

"Şampiyonluğu kaybettiğimi öğrendikten sonraki durum artık aynı değil... Ama elbette her zaman %100'ünüzü verebilmesiniz."

"Deniyorum, ama herkes bu sporun psikolojik tarafının ne kadar hassas olduğunu biliyor." dedi.

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Editör Kemal Şengül

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