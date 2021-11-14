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Formula 1 / Brezilya GP Haberler

Bottas: "Hamilton inanılmazdı"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Mercedes pilotu Valtteri Bottas, Lewis Hamilton'ın Brezilya GP performansını, "inanılmaz" şeklinde yorumladı.

Bottas: "Hamilton inanılmazdı"

Mercedes pilotu Valtteri Bottas, pole pozisyonundan başladığı yarışın başlangıcında Max Verstappen'e geçildi ve ardından Sergio Perez'in de gerisinde kaldı.

Lewis Hamilton'a yol verdiği noktada, dördüncü sıraya kadar gerileyen Bottas, sonrasında Sergio Perez'i sanal güvenlik aracı periyodunda yaptığı pit stopla ardında bıraktı.

Damalı bayrağı üçüncü sırada gören Bottas, elinden geleni yaptığını söyledi ve takım arkadaşının performansını övdü.

Bottas şöyle konuştu: "Başlangıç ve ilk tur nedeniyle gerçekten hayal kırıklığı yaşadım. Fakat elimden geleni yaptım."

"Sonrasında tempom aslında oldukça iyiydi. Başlangıçta tek pit stopu kolayca yapabileceğimizi düşünüyordum fakat takım olarak iki pit stop yapmaya karar verdik.

"Red Bull'dan daha fazla puan aldığımız için mutluyum. Bence Lewis inanılmazdı."

Sanal güvenlik aracının kendisine yardım edip etmediği sorusuna Bottas, "Evet. Sanal güvenlik aracı benim için iyi bir noktada çıktı. Bundan dolayı mutluyum. Böylece oldukça sağlam puanlar almayı başardık." cevabını verdi.

Valtteri Bottas, Mercedes W12, leaves his pit box after a stop

Valtteri Bottas, Mercedes W12, leaves his pit box after a stop

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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