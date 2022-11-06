Bottas: "Hamilton hâlâ F1'de olmaktan keyif alıyor"

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Hamilton'ın Gümüş Oklarla olan mevcut sözleşmesi 2023'ün sonunda sona eriyor, ancak kısa süre önce o tarihten sonra da takımda kalma niyetinde olduğunu söyledi.

2017-2021 yılları arasında Mercedes'te Hamilton'la birlikte yarışan Bottas, eski takım arkadaşının F1 kariyerine devam etmek istemesine şaşırmadığını söyledi.

Bottas, Hamilton'ın sporda kalma süresini uzatma isteğinin ardında 2021 sezonunun sona eriş şeklinin ve Mercedes'in 2022'de yaşadığı zorlukların yattığına inanıyor.

Bottas, "Bence geçen yılın sonundan ve bu yıl yaşananlardan memnun değil."

"Yarışmaktan hâlâ keyif alıyor gibi görünüyor ve bence son zamanlarda tekrar kendi seviyesine dönmüş durumda. Yarışmayı da seviyor. Öyleyse neden kalmasın ki?" dedi.

Sir Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, and Valtteri Bottas, Alfa Romeo F1 Team Fotoğraf: FIA Pool

Ocak ayında 38 yaşına girecek olan Hamilton, 2023'ten sonra da Formula 1'de kalırsa, muhtemelen 40'lı yaşlarında yarışıyor olacak.

Bu durum Fernando Alonso'nun 41 yaşında Aston Martin ile çok yıllık bir sözleşme imzalamasından sonra geldi.

Bottas, bunun sürücülerin farklı yaşlarda da sporda başarılı olabileceğini gösterdiğini düşünüyor.

"Her sürücü kendine özgüdür. Bence bu tamamen size bağlı bir şey; Eğer hâlâ yarışmak istiyorsanız, hâlâ rekabetçi olmak istiyorsanız, bunu yapabilirsiniz."

"F1'de her zaman deneyime saygı duyuldu, ancak bir noktada giderek daha fazla -genç- süper yetenekler ortaya çıktı."

"Hâlâ tüm spor dallarındaki eğilimin bu olduğunu düşünüyorum. Bir şekilde bazıları daha erken zirve yapmaya başlıyor, belki insanların evrimiyle ya da başka bir şeyle ilgilidir, bilmiyorum.

"F1'de her zaman deneyimli sürücülerle, genç sürücülerin bir karışımı olacakmış gibi hissediyorum. Bazı takımlar tecrübe ve istikrar isterken, bazı takımlar birkaç yıl boyunca geliştirdikleri genç ve gelecek vaat eden pilotları istiyor."