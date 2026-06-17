Bottas, Hamilton hakkında: "Aracın DNA'sında ondan bir parça var"

Ferrari’deki ilk yılında podyum elde edemeden sezonu kapatan Lewis Hamilton için padoğun bir kısmı artık ‘işinin bittiğini’ düşünmeye başlamıştı. Ancak 2026 sezonuyla gelen büyük kural değişiklikleri ve azimli bir çalışma Hamilton’ı yeniden eski günlerine döndürdü.

Barselona’da Ferrari koltuğundaki ilk galibiyetini kazanan ve bu sezon üç podyum daha elde eden efsane pilot, en iyi formuna geri döndüğünün sinyallerini verdi.

Hamilton ile Mercedes çatısı altında tam 100 yarış boyunca aynı garajı paylaşan ve şu anda Cadillac adına yarışan Valtteri Bottas, eski takım arkadaşındaki bu keskin değişimi yorumladı.

Hamilton'ın yeteneğinden hiçbir şey kaybetmediğini vurgulayan Bottas, durumun tamamen araçların karakteristiğiyle ilgili olduğunu belirtti: "Doğal olarak pistteki yarışlar ne kadar iyi giderse insanlar o kadar mutlu olur; Lewis de şu an oldukça iyi bir ruh halinde görünüyor.”

Lewis Hamilton, Ferrari Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

“Harika sıralama turları ve harika yarışlar çıkarma yeteneğinden hiçbir şey kaybetmediğini herkese göstermesi çok güzel.”

“Muhtemelen onun için yeni nesil araçlar, geçmiştekilerden biraz daha farklı. Belki de bu araç, içinde ondan, yani onun DNA'sından bir parça barındıran ilk araç oldu.”

“Sonuçta bu sporda çok ufak marjlar üzerinden konuşuyoruz, bu yüzden böyle küçük şeyler devasa farklar yaratabilir. Onu, şu anda olduğu seviyede görmek harika."

Hamilton’ın geçtiğimiz sezon yaşadığı büyük form düşüşünün şaşırtıcı olup olmadığı sorulduğunda ise Bottas, "Öyle olduğunu söyleyebilirim, kendine karşı gerçekten çok sert yaklaşıyordu. Şimdi ise çok daha normal ve olması gerektiği gibi bir noktada, bunu görmek sevindirici." dedi.

Cadillac'a geçişiyle birlikte operasyonel sorunların Mercedes dönemine kıyasla çok daha büyük bir baş ağrısı haline geldiğini de sözlerine ekleyen Bottas, beklediğinden çok daha fazla problemle karşılaştıklarını gizlemedi: "Bu zorlu süreçten geçmemiz gerektiğini biliyordum.”

Valtteri Bottas, Cadillac Racing Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Çok fazla sorun çözmemiz gerekti, hatta belki de tahmin ettiğimden çok daha fazlasını. Ama neyin içine atladığımın bilincindeydim.”

“Bu durum, her şeyin kusursuz işlediği o büyük takımların kıymetini ve arka planda işlerin nasıl bu kadar tıkır tıkır yürüdüğünü şimdi çok daha iyi anlamamı ve takdir etmemi sağladı.”

“Arka planda o kadar çok şey dönüyor ki... Hazırlıklar, o büyük takımların belki de 20 yıl önce çözdüğü ve hâlâ geliştirmeye devam ettiği problemler... Bu yıl bir Formula 1 takımının sıfırdan nasıl işlediğine dair çok şey öğrendim.”

“Bunu deneyimlemek oldukça havalı ama takım olarak katetmemiz gereken daha çok yol, yapacak çok işimiz var."