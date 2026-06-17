Bottas, Hamilton hakkında: "Aracın DNA'sında ondan bir parça var"
Valtteri Bottas, eski takım arkadaşı Lewis Hamilton’ın Ferrari ile yeniden zirveye dönmesini değerlendirdi.
Valtteri Bottas, Cadillac Racing
Fotoğraf: EYE4images / NurPhoto via Getty Images
Ferrari’deki ilk yılında podyum elde edemeden sezonu kapatan Lewis Hamilton için padoğun bir kısmı artık ‘işinin bittiğini’ düşünmeye başlamıştı. Ancak 2026 sezonuyla gelen büyük kural değişiklikleri ve azimli bir çalışma Hamilton’ı yeniden eski günlerine döndürdü.
Barselona’da Ferrari koltuğundaki ilk galibiyetini kazanan ve bu sezon üç podyum daha elde eden efsane pilot, en iyi formuna geri döndüğünün sinyallerini verdi.
Hamilton ile Mercedes çatısı altında tam 100 yarış boyunca aynı garajı paylaşan ve şu anda Cadillac adına yarışan Valtteri Bottas, eski takım arkadaşındaki bu keskin değişimi yorumladı.
Hamilton'ın yeteneğinden hiçbir şey kaybetmediğini vurgulayan Bottas, durumun tamamen araçların karakteristiğiyle ilgili olduğunu belirtti: "Doğal olarak pistteki yarışlar ne kadar iyi giderse insanlar o kadar mutlu olur; Lewis de şu an oldukça iyi bir ruh halinde görünüyor.”
Lewis Hamilton, Ferrari
Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
“Harika sıralama turları ve harika yarışlar çıkarma yeteneğinden hiçbir şey kaybetmediğini herkese göstermesi çok güzel.”
“Muhtemelen onun için yeni nesil araçlar, geçmiştekilerden biraz daha farklı. Belki de bu araç, içinde ondan, yani onun DNA'sından bir parça barındıran ilk araç oldu.”
“Sonuçta bu sporda çok ufak marjlar üzerinden konuşuyoruz, bu yüzden böyle küçük şeyler devasa farklar yaratabilir. Onu, şu anda olduğu seviyede görmek harika."
Hamilton’ın geçtiğimiz sezon yaşadığı büyük form düşüşünün şaşırtıcı olup olmadığı sorulduğunda ise Bottas, "Öyle olduğunu söyleyebilirim, kendine karşı gerçekten çok sert yaklaşıyordu. Şimdi ise çok daha normal ve olması gerektiği gibi bir noktada, bunu görmek sevindirici." dedi.
Cadillac'a geçişiyle birlikte operasyonel sorunların Mercedes dönemine kıyasla çok daha büyük bir baş ağrısı haline geldiğini de sözlerine ekleyen Bottas, beklediğinden çok daha fazla problemle karşılaştıklarını gizlemedi: "Bu zorlu süreçten geçmemiz gerektiğini biliyordum.”
Valtteri Bottas, Cadillac Racing
Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
Çok fazla sorun çözmemiz gerekti, hatta belki de tahmin ettiğimden çok daha fazlasını. Ama neyin içine atladığımın bilincindeydim.”
“Bu durum, her şeyin kusursuz işlediği o büyük takımların kıymetini ve arka planda işlerin nasıl bu kadar tıkır tıkır yürüdüğünü şimdi çok daha iyi anlamamı ve takdir etmemi sağladı.”
“Arka planda o kadar çok şey dönüyor ki... Hazırlıklar, o büyük takımların belki de 20 yıl önce çözdüğü ve hâlâ geliştirmeye devam ettiği problemler... Bu yıl bir Formula 1 takımının sıfırdan nasıl işlediğine dair çok şey öğrendim.”
“Bunu deneyimlemek oldukça havalı ama takım olarak katetmemiz gereken daha çok yol, yapacak çok işimiz var."
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Ralf’ten çarpıcı iddia: "Mercedes, Verstappen’e kasıtlı olarak kötü bir teklif sundu"
Bastianini'den rekabet mesajı: "Bir kez başardıysam, yine başarabilirim"
Bottas, Hamilton hakkında: "Aracın DNA'sında ondan bir parça var"
Rosberg: "Newey gidince Red Bull zorlanmaya başladı"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar