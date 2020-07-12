Bottas: “Hasarı en aza indirdim”

Yarışa dördüncü sıradan başlayan Fin sürücü, ilk turlarda Alex Albon’ı geride bıraktıktan sonra uzun bir ilk bölüm attıktan sonra son turlarda Max Verstappen’i yakaladı.

Birkaç tur boyunca süren mücadeleden sonra Hollandalı sürücüyü geçmeyi başaran Mercedes sürücüsü, yarışı ikinci tamamlamayı başardı.

Bottas, “Lewis pole pozisyonundan iyi bir start aldı. Yarışı kontrol edebildi ve geçen haftaki kadar olay olmadı.”

“Benim açımdan ise, dördüncü başladım ve hasarı en aza indirdim. Yine de iyi puanlar aldım, hâlâ şampiyona lideriyim yani çok da kötü bir durum yok. Dün ideal değildi, bu yüzden bugün 25 puan alamadım.”

“Max ile güzel bir mücadele oldu. Sonlarda ondan daha fazla hıza sahiptim, çünkü ilk stinti uzatmıştık. Yakın yarışlar her zaman eğlencelidir.”

“Buradan daha tatmin olmuş şekilde ayrılabilirdim, ancak yine de ilk yarışlar kötü olmadı. Gelecek haftayı sabırsızlıkla bekliyorum.” şeklinde konuştu.