Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
03 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Steiermark GP
10 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Macaristan GP
17 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Britanya GP
31 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
07 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İspanya GP
14 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Belçika GP
28 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
FP1:
4 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
Sıradaki Etkinlik
10 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
FP1:
25 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
09 Eki
Canceled
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
Sıradaki Etkinlik
38 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
23 Eki
Sıradaki Etkinlik
52 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
31 Eki
Sıradaki Etkinlik
60 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Türkiye GP
13 Kas
Sıradaki Etkinlik
73 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Sakhir GP
04 Ara
Sıradaki Etkinlik
94 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
11 Ara
FP1:
102 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Belçika GP / Son dakika

Bottas: “Hamilton bugün hatasız sürdü”

paylaşım
yorumlar
Bottas: “Hamilton bugün hatasız sürdü”
Ekleyen:
, Editör

Valtteri Bottas, ikinci tamamladığı Belçika Grand Prix’sinin ardından takım arkadaşı Lewis Hamilton’ın hatasız sürdüğünü belirtti.

Yarışa ikinci sıradan başlayan Fin sürücü, yarış boyunca takım arkadaşı Lewis Hamilton’ın arkasında kaldı ve ikinci sırada finiş gördü.

Yarış sonrasında konuşan Bottas, “Start, Lewis’i geçmek için iyi bir fırsattı. Ancak Lewis oyununu iyi oynadı. İlk virajda çok hızlı değildi, bu yüzden arkasına yerleşemedim.”

“Ayrıca bugün 5. viraja gelinirken rüzgar arkadan esiyordu. Bu yüzden daha az hava koridoru vardı ve yeniden startta da aynısı oldu.”

“Fazla bir fırsatım olmadı. Aynı araca sahiptik ancak Lewis iyi sürüyordu.”

“Lewis bugün hatasız sürdü. Bu hafta sonu daha iyiydi.” şeklinde konuştu.

 
Sainz: "Hayal kırıklığımı tahmin edemezsiniz"

Önceki haber

Sainz: "Hayal kırıklığımı tahmin edemezsiniz"

Sonraki haber

Ocon: "Sonuç, Renault için harika!"

Ocon: "Sonuç, Renault için harika!"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Belçika GP
Editör Cem Özel

Çok Okunanlar Bugün

Leclerc: "Durum o kadar kötü ki hayal kırıklığını saklamak gerçekten zor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Leclerc: "Durum o kadar kötü ki hayal kırıklığını saklamak gerçekten zor"

Binotto: "Yaşadığımız şey kriz değil, sadece bir fırtınanın ortasındayız"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Binotto: "Yaşadığımız şey kriz değil, sadece bir fırtınanın ortasındayız"

Mercedes, Bottas'ın "geçiş düğmesi" yanlış anlaşılmasına açıklık getirdi
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Mercedes, Bottas'ın "geçiş düğmesi" yanlış anlaşılmasına açıklık getirdi

Hamilton: "En kolay yarışlardan birisi değildi"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "En kolay yarışlardan birisi değildi"

Ford v Ferrari (Asfaltın Kralları) – Aslında neler oldu?
Haber video
Le Mans Le Mans / Özel Haber

Ford v Ferrari (Asfaltın Kralları) – Aslında neler oldu?

Vettel: "Modern F1 araçlarıyla 8. viraj, gerçek bir viraj olmayacak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Modern F1 araçlarıyla 8. viraj, gerçek bir viraj olmayacak"

Vettel: "Düzlüklerde yavaşız ve lastikleri doğru çalıştıramıyoruz"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Düzlüklerde yavaşız ve lastikleri doğru çalıştıramıyoruz"

Verstappen: "Lastikleri korumak, Belçika GP'yi sıkıcı hale getirdi"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "Lastikleri korumak, Belçika GP'yi sıkıcı hale getirdi"

Son Haberler

Albon: “Renault’ları geçmek zordu”
F1 Formula 1 / Son dakika

Albon: “Renault’ları geçmek zordu”

Gasly: "Duvara gireceğimizi düşündüm!"
F1 Formula 1 / Son dakika

Gasly: "Duvara gireceğimizi düşündüm!"

Verstappen: "Lastikleri korumak, Belçika GP'yi sıkıcı hale getirdi"
F1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "Lastikleri korumak, Belçika GP'yi sıkıcı hale getirdi"

Mercedes, Bottas'ın "geçiş düğmesi" yanlış anlaşılmasına açıklık getirdi
F1 Formula 1 / Son dakika

Mercedes, Bottas'ın "geçiş düğmesi" yanlış anlaşılmasına açıklık getirdi

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Leclerc: "Durum o kadar kötü ki hayal kırıklığını saklamak gerçekten zor"

2
Formula 1

Binotto: "Yaşadığımız şey kriz değil, sadece bir fırtınanın ortasındayız"

3
Formula 1

Mercedes, Bottas'ın "geçiş düğmesi" yanlış anlaşılmasına açıklık getirdi

4
Formula 1

Hamilton: "En kolay yarışlardan birisi değildi"

5
Le Mans

Ford v Ferrari (Asfaltın Kralları) – Aslında neler oldu?

Son Haberler

Albon: “Renault’ları geçmek zordu”
F1

Albon: “Renault’ları geçmek zordu”

Gasly: "Duvara gireceğimizi düşündüm!"
F1

Gasly: "Duvara gireceğimizi düşündüm!"

Verstappen: "Lastikleri korumak, Belçika GP'yi sıkıcı hale getirdi"
F1

Verstappen: "Lastikleri korumak, Belçika GP'yi sıkıcı hale getirdi"

Mercedes, Bottas'ın "geçiş düğmesi" yanlış anlaşılmasına açıklık getirdi
F1

Mercedes, Bottas'ın "geçiş düğmesi" yanlış anlaşılmasına açıklık getirdi

Ocon: "Sonuç, Renault için harika!"
F1

Ocon: "Sonuç, Renault için harika!"

Son Videolar

2020 Belçika GP gridi 01:01
Formula 1

2020 Belçika GP gridi

Bahreyn'in 'Oval' pistinde bir tur 01:06
Formula 1

Bahreyn'in 'Oval' pistinde bir tur

İstanbul Park'ın geri dönüşü, F1 2020 araçları ile Türkiye GP nasıl olur? - Motorsport Podcast 27:57
Formula 1

İstanbul Park'ın geri dönüşü, F1 2020 araçları ile Türkiye GP nasıl olur? - Motorsport Podcast

Grand Prix Greats – Belçika GP'den en akılda kalıcı anlar 08:20
Formula 1

Grand Prix Greats – Belçika GP'den en akılda kalıcı anlar

Mercedes F1 Direksiyonu! 05:04
Formula 1

Mercedes F1 Direksiyonu!

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.