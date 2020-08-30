Bottas: “Hamilton bugün hatasız sürdü”
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Valtteri Bottas, ikinci tamamladığı Belçika Grand Prix’sinin ardından takım arkadaşı Lewis Hamilton’ın hatasız sürdüğünü belirtti.
Yarışa ikinci sıradan başlayan Fin sürücü, yarış boyunca takım arkadaşı Lewis Hamilton’ın arkasında kaldı ve ikinci sırada finiş gördü.
Yarış sonrasında konuşan Bottas, “Start, Lewis’i geçmek için iyi bir fırsattı. Ancak Lewis oyununu iyi oynadı. İlk virajda çok hızlı değildi, bu yüzden arkasına yerleşemedim.”
“Ayrıca bugün 5. viraja gelinirken rüzgar arkadan esiyordu. Bu yüzden daha az hava koridoru vardı ve yeniden startta da aynısı oldu.”
“Fazla bir fırsatım olmadı. Aynı araca sahiptik ancak Lewis iyi sürüyordu.”
“Lewis bugün hatasız sürdü. Bu hafta sonu daha iyiydi.” şeklinde konuştu.
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|Cem Özel
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