Bottas: "Hamilton benimle takım arkadaşı olmak istiyor"

Mercedes, gelecek yıl hangi pilotla yarışacağına karar vermedi fakat takımın Valtteri Bottas ya da George Russell arasından seçim yapacağı biliniyor.

Bottas şu anda Lewis Hamilton'la çok iyi anlaşıyor ve aynı zamanda takımda kalması halinde, Mercedes sürücü kadrosu anlamında istikrara da sahip olacak.

Diğer tarafta Russell, çok iyi performans gösteriyor ve Mercedes kendisini yarıştırırsa, Hamilton sonrası dönemin ilk adımlarını atabilirler.

Hamilton daha önce yaptığı açıklamalarda Bottas'la yarışmaya devam etmek istediğini zaten söylemişti.

Bottas, MTV'ye verdiği demeçte, yedi kez dünya şampiyonunun kendisine bu şekilde söylediğini doğruladı.

Bottas şöyle konuştu: "Evet, Lewis bana [benimle] takım arkadaşı olmak istediğini doğrudan söyledi."

“Birlikte çok iyi anlaşıyoruz ancak sürücülerin bu kararlar üzerinde büyük bir etkisi olmadığı gerçek. Sonunda perde arkasında, bu kararların verilmesini sağlayan daha büyük bir mekanizma var."

Fin pilot, gelecek yıl ne yapacağı konusunda kesin bir şey söylemekten kaçındı ancak belirsizliğe alıştığını söyledi.

“Temelde her yıl aynı şey oluyor. Bu yüzden bununla yaşamayı öğrenmek gerekiyor."

“Kiminle görüştüğümüzü ve neler olduğunu söyleyemem fakat gelecek sezon için en iyi seçeneği bulabilmek adına görüşmeler sürüyor."

Mercedes patronu Toto Wolff, 2022 kararını Eylül ayında alacaklarını söylemiş ve "Valtteri'nin getirdiği istikrar veya George'un yeteneği arasında seçim yapmalıyız." demişti.

Valtteri Bottas, Mercedes Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images