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Formula 1 Miami GP

Bottas: "Hakemler haksız avantaj elde eden sürücüye pozisyonunu geri verme zorunluluğu getirmeli"

Valtteri Bottas, sürücüler avantaj elde etmek için pist dışına çıktıkları zaman hakemlerin daha açık davranmasını istiyor.

Ezel Tan
Valtteri Bottas, Stake F1 Team Kick Sauber C44

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Kevin Magnussen, Miami'deki sprint yarışında Lewis Hamilton'a karşı savunma yaparken kasıtlı olarak zaman cezaları almış ve bu da yeni bir tartışmayı beraberinde getirmişti.

Yarıştan sonra Magnussen bu tür taktikler uygulamaktan hoşlanmadığını söyleyerek tüm hatasını kabul etti ve bunu sadece takım için yaptığını belirtti.

Mevcut kurallara göre, Magnussen'in bu tarz savunmalar yaparak koruduğu pozisyonu geri vermesi gerekmiyor.

Fakat Bottas'a göre çözüm, yerini hemen geir verek zorunda olması olabilir.

Bottas,  "Eğer hakemler ‘pozisyonu bir tur içinde geri vermelisin, yoksa ceza alırsın’ derlerse bu işleri kolaylaştırabilir."

"Bence bu kesinlikle işleri kolaylaştırır."

"Bana göre bir sonraki yarışta bu kesinlikle tartışılacak.” dedi.

Bu yıl bir sürücünün arkasındaki grubu tutarak, takım arkadaşına puan kazandırmaya çalışması ilk kez yaşanmıyor.

Daha önce Suudi Arabistan'da da benzer bir durum yaşanmıştı.

Bu davranış padoktaki pek çok kişi tarafından eleştirildi fakta Bottas'a göre her şey sürücüye ve takıma bağlı.

“Yarış kuralları oldukça açık."

“Kurallara uyma konusunda hiçbir zaman sorun yaşamadım; benim için her şey net."

"Bence bunu yapıp yapmamak ya da ceza almak sürücülere kalmış. Bence her şey oldukça basit.”

Valtteri Bottas, Stake F1 Team Kick Sauber, on the grid

Valtteri Bottas, Stake F1 Team Kick Sauber, on the grid

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

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