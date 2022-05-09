Bottas: "Güvenlik aracı girmeseydi Hamilton'ı arkamda tutabilirdim"

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Fin pilot, pazar günü gerçekleştirilen yarışta iyi bir performans sergiledi ve damalı bayrağı beşinci sırada görecek gibiydi.

Ancak güvenlik aracı sonrası yeni lastiklere geçen George Russell, Fin pilot üzerinde baskı kurmaya başladı ve Bottas hata yaparak bariyerlere dokundu. Bu olayın ardından iki Mercedes pilotu da Bottas'ı geçti.

Yarışı yedinci bitiren Fin pilot, yarışla alakalı şunları söyledi: "Öncelikle, sonuçtan memnun olduğumu söyleyebilirim."

"Güçlü bir yarış çıkarıyorduk fakat güvenlik aracının piste girmesiyle durum değişti. Bu, bizim lehimize değildi."

"O an beşinci sıradaydım ve Lewis'e karşı avantajımı koruyordum. Bu yüzden bence beşincilik mümkündü ancak güvenlik aracı girince bu fark ortadan kalktı."

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42, Lewis Hamilton, Mercedes W13 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"George yeni lastiklerle arkamıza gelmişti, bu yüzden artık pozisyonu korumak her halükarda zordu."

"Yerimi koruyabilmek için çok geç fren yaptım. Ne yazık ki pistin karakteristiği gereği eğer çizginin dışına çıkarsanız, kendinizi asfaltın kirli tarafında buluyorsunuz ve duvara doğru doğru kayıyorsunuz. Temasta araçtaki hiçbir şey hasar görmediği ve yarışa devam edebildiğim için şanslıydım."

"Her halükarda takımlar şampiyonası için çok önemli puanlar kazanmayı başardık. Orta gruptaki herkesle savaşabileceğimizi gösterdik. Farklar gerçekten çok az, bu yüzden mücadeleden önlerde yer almak için aracı geliştirmeye devam etmek çok önemli."

Güvenlik aracı olmasaydı Hamilton'ı ardında tutup tutamayacağı sorusuna Bottas, "Bunu yapamamak için hiçbir neden göremiyorum."

"O ana kadar her şey yolunda gidiyordu. George yeni lastikleri aldığı zaman her şey değişti. Bu açıdan güvenlik aracı benim için şanssız bir zaman diliminde geldi ama durum böyle." cevabını verdi.

Bottas, son olarak Miami pisti hakkındaki görüşlerini paylaştı.

"Bugün çok fazla mücadeleye giremedim ama düzenin iyi olduğunu düşünüyorum. Tek sorun pistte tek bir yarış çizgisinin olması. O çizginin dışına çıktığınızda, sonraki üç virajda bunun bedelini ödüyorsunuz."