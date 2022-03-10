Bottas: "Günün en güzel haberi hiçbir sorun yaşamamış olmamız"

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İsviçreli ekip, ilk sezon öncesi F1 testinde zor zamanlar geçirmiş ve dalgalanma problemi nedeniyle epey zorlanmıştı.

Fakat geride kalan iki haftada yoğun çalışmalar yaptılar ve Bahreyn'e getirilen çözümlerin, işe yaradığı ortaya çıktı.

Guanyu Zhou ve Valtteri Bottas, gün boyunca 120 tur attılar.

Günü yedinci bitiren Bottas, şöyle dedi: "Evet, şimdi daha çok mutluyum. Aslında güzel bir gündü. Barselona harika olmaktan uzak olduğu için iyi bir toparlanma oldu. Bugün öğleden sonraki seans gerçekten sorunsuz geçti."

"İlk testten bu yana kaydedilen ilerlemeyi görmek güzel ve bence doğru yöne gidiyoruz. Bugün farklı bir ayar çalışması yaptık. Aslında bu, aracın dengesini ve davranışını öğrenmeye başladığımız ilk gerçek gündü ve doğru yöne gidiyordu."

"Tabii ki diğer takımlar Barselona'da daha fazlasını yaptılar ve bizim için durum böyle değildi."

Günün en iyi haberinin ne olduğu sorusuna Bottas, "En iyi haber, öğleden sonra hiç sorun yaşamamış olmamızdı."

"Yani Barselona'da yaşadığımız tüm sorunlar artık geride kalmış gibi görünüyor. Bu olumlu bir şey ve takımın bunu bir hafta içinde yapabilmesi çok önemliydi. Çok sayıda tur atıp, bazı ayar çalışmaları yapmayı başardık. Bu sayede aracın nasıl tepki verdiğini, neye ihtiyacı olduğunu ve nasıl davrandığını gördük. Ayrıca aracı hissetmek ve gün boyunca kaydedilen ilerlemeyi görmek güzeldi."

"Mesela Barselona'da neredeyse hiç düzgün turumuz yoktu. Oysa şimdi iyi turlar attık. Aslında ayar değişiklikleri ve farklı testler yapmayı başardık. Bu yüzden Barselona ile arasında büyük bir fark var." cevabını verdi.

Bottas, Alfa Romeo'nun sadece dalgalanma sorununu çözmekle kalmayıp, sorunu tamamen ortadan kaldırdığını belirtti.

”Bugün hiçbir sorunumuz yoktu. Muhtemelen tüm takımların, araçları için bir uzlaşma bulduğunu düşünüyorum."

“Biz şu noktada, rahatlık ya da dayanıklılık açısından herhangi bir sorun yaşamadığımız bir noktadayız. Yani bu oldukça olumlu."

Bottas, Bahreyn'deki ilk günün tüm takımı rahatlattığını belirtti.

“Her zaman tüm sorunları düzeltmeyi hedefliyorsunuz fakat bunu sadece piste çıktığınız zaman anlayabiliyorsunuz."

“Bu, farklı bir pist. Burada farklı tümsek türleri var ve bazı düzlüklerde daha yüksek hızlara çıkılıyor. Bu yüzden sorun olmadığını görmek güzel."

“Sabah garaja baktığımda her şeyin yolunda gitmesini uman gergin yüzler görüyordum ve şimdi etrafa baktığımda yüzlerin güldüğünü görebiliyorum."

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images