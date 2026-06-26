Bottas: "Güncellemelerle büyük bir adım atmayı hedefliyoruz"

Valtteri Bottas, Red Bull Ring'deki yüksek sıcaklıkların Cadillac'ın yeni güncellemeleri için ciddi bir sınav olacağını belirtirken, Finlandiyalı pilot son yarışlarda yaşadığı yarış dışı kalmaların ardından istikrar kazanmayı hedefliyor.

Sezona puansız devam eden tek takım konumundaki Cadillac, Monako'da Sergio Perez'in aldığı P10 sonucunun yarış sonrası ceza ile silinmesinin ardından hâlâ puan alamadı. Amerikan ekip, Red Bull Ring'e getirdiği 'kapsamlı' güncellemelerle orta grubun gerisindeki farkı azaltmayı hedefliyor.

Yeni paket; sidepod, gövde yapısı ve yeni bir taban güncellemesini içeriyor. Ancak Bottas için öncelik performanstan önce dayanıklılık.

Bottas, hafta sonu öncesinde yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Yeni güncellemelerimiz var; sidepod'lar, gövde ve yeni bir taban. Bunun oldukça büyük bir adım olmasını bekliyoruz. Ayrıca son iki yarışta yaşadığımız dayanıklılık sorunları üzerinde çalıştık ve şu anda öncelik hâlâ bu."

Sergio Perez, Cadillac Racing Fotoğraf: Andrea Diodato / NurPhoto via Getty Images

FIA’nın Avusturya GP için 'yüksek sıcaklık tehlikesi' ilan etmesi, sürücüler için soğutma sistemlerinin önemini artırdı.

Aracın sıcaklık yönetimiyle ilgili endişeleri sorulan Bottas, özellikle frenlere dikkat çekti: "Burada yeni bir gövde yapımız var, bu da motor soğutması için daha fazla fırsat sağlıyor, bu yüzden bu konuda daha az endişeliyim. Asıl büyük test frenler olacak."

"Son yarışlarda aşırı ısınma sorunları yaşadık, bu yüzden bazı değişiklikler yaptık. Frenler için daha fazla soğutma seçeneğimiz var ama burası gerçek test olacak. Eğer burada sorunsuz kalabilirsek, sezonun her yerinde kalabiliriz demektir."

Takım arkadaşı Sergio Perez ise gelişim sürecine dair şu ifadeleri kullandı: "Kesinlikle ilerleme kaydetmek istiyoruz. Orta gruba yaklaştığımızı görebiliyoruz, özellikle tek turda. Ancak lastik tarafında hâlâ biraz eksik kalıyoruz."

"Buraya bir güncelleme getiriyoruz ve umarım bizi daha da yaklaştırır. Oraya ulaştıktan sonra her şey küçük detaylara kalıyor. Takım büyük adımlar attı, bu güncelleme bizi daha da ileri taşıyabilir."

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