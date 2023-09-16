Bottas: "Güncellemeler araç dengesini arttırdı"

Bu hafta sonu gerçekleştirilecek Singapur GP için önemli bir güncelleme paketi hazırlayan Alfa Romeo için cuma günü sorunsuz geçti.

Valtteri Bottas günü 0.9 saniye geride 10. sırada noktalarken, takım arkadaşı Zhou Guanyu 1.4 saniye geride 17. en iyi zamanın sahibi oldu.

Günün ardından konuşan Valtteri Bottas, güncellemelerin iyi çalıştığını belirtti.

Bottas şöyle konuştu: "Bugün genel olarak olumlu bir gündü."

"Singapur'a getirdiğimiz güncellemelerden pozitif geri bildirimler aldık. Bu güncellemeler, arka tarafın daha fazla yere basma gücü üretmesine ve dengenin artmasına yardımcı oldu. Bu da pozitif bir haber."

"Hızımız hemen hemen ilk on içerisinde görünüyordu, ancak önemli olduğu anda mücadelede olmak için bu gece üzerinde çalışmamız ve biraz daha fazlasını elde etmemiz gerekiyor."

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43 Fotoğraf: Jake Grant / Motorsport Images

"Hedefimiz bu hafta sonu bir kez daha puan almak olacak. Her şeyi doğru yaparsak bunu başarma şansımız olduğuna inanıyorum."

"Elbette geçişin zor olduğu böyle bir pistte, sıralama turlarını iyi bir noktada bitirmek önemli olacak."

Zhou Guanyu ise derecelerin gösterdiğinden daha yakın olduklarını belirtti.

"Yeni pist düzeninde sürüş yapmak ilginçti. Değişiklikler hoşuma gitti çünkü baskı biraz daha az ve sürüş yapmak artık daha eğlenceli."

"Değişiklikler geçiş için daha fazla şans veriyor ama yine de zorlayıcı olacak."

"Programımızı tamamlayabildiğimiz için günümüz oldukça sorunsuz geçti: sabah yumuşak lastiklerle hiç tur atmadık ve öğleden sonra sadece bir tur attık, o da oldukça dağınık bir turdu."

"Bence zaman tablosunun gösterdiğinden daha yakınız ve yarın iyi bir adım ile birkaç sıra yükselebiliriz."

"Ayarlar üzerinde çalışmaya devam etmemiz ve sıralama turlarına iyi şekilde hazırlanmamız gerekiyor: tur zamanı için doğru anı seçmek çok önemli olacak çünkü gridin çoğu son sektörde toplanacak."