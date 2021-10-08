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Formula 1 / Türkiye GP Haberler

Bottas, güçlü bir hafta sonu geçireceğini hissediyor

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Valtteri Bottas, Türkiye Grand Prix'si hafta sonunun iyi geçeceğini hissettiğini ve geçtiğimiz seneye göre artan yol tutuşun pisti ''eğlenceli kıldığını'' söyledi.

Bottas, güçlü bir hafta sonu geçireceğini hissediyor

Mercedes Türkiye Grand Prix'sine güçlü bir başlangıç yaptı ve Bottas ilk antrenmanda dördüncü sırayı alırken, ikinci antrenmanda üçüncü sıradaydı. Fin pilotun takım arkadaşı Lewis Hamilton ise iki antrenman seansında da birinci sıraya yerleşerek İstanbul'daki ilk günü lider tamamladı.

Geçtiğimiz sezon yapılan Türkiye Grand Prix'sindeki kaygan asfalttan dolayı yaşanan sorunların ardından Bottas, bu sezon en çok yol tutuşuna sahip oldukları pistlerden birinin İstanbul Park olduğunu söyledi.

Fin pilot aynı zamanda geçtiğimiz sezonki zamanlarla, bu sezonki zamanlar arasındaki farka da dikkat çekti.

Bottas, ''Çok daha hızlıydık. Sanırım birinci antrenmanda, geçtiğimiz senekinden yaklaşık 10 saniye daha hızlıydık ve şu anda daha düzgün bir yol tutuşuna sahibiz.''

''Sanırım bu en çok yol tutuşun olduğu pistlerden biri ve görüldüğü üzere bu, pisti daha eğlenceli kılıyor.''

''Bundan dolayı da aracın ayarları konusunda geçtiğimiz seneye göre çok daha farklı bir tutumumuz var ve gün içinde de ayar yapmak zorunda kaldık.'' ifadelerini kullandı.

Fin pilot, yol tutuşu şartlarının değişmiş olması nedeniyle Grand Prix hafta sonunun ilk gününde en önemli şeyin aracı ayarlamaya çalışmak ve dengeyi bulmak olduğunu da ekledi.

Valtteri Bottas, Mercedes W12

Valtteri Bottas, Mercedes W12

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

''Bugün hakkındaki en önemli şey buydu, adapte olmak ve dengeyi bulmak. Bence başladığımız nokta biraz uzaktı ancak eminim bu herkes için aynıdır. Fakat ikinci antrenmanda oldukça iyi hissediyorduk ve araçta büyük bir sıkıntı yoktu. Güçlü bir hafta sonu olabileceğini hissediyorum.''

''Her tür mekanik dengenin ayarlanması gerekti. Geçtiğimiz sene denge biraz daha önden kaymaya yatkın gibiydi çünkü yol tutuşu çok azdı. Bu da aracın mekanik tarafında biraz agresif olabilir. Aynı zamanda artan yol tutuştan dolayı yere basma gücü seviyelerini de biraz ayarlamamız gerekti.''

Yapılan bu ayarlamaların sürüş planlarını değiştirip değiştirmediği sorulan Mercedes pilotu, ''Belki sadece lastik sırası değişmiş olabilir. Kullandığımız lastikler biraz değişti. Bunun dışında her şeyi yaptığımızı düşünüyorum. En azından oldukça sıkıntısız bir gündü, kırmızı bayrak çıkmadı ve iyi miktarda sürüş yapabildik.'' cevabını verdi.

Ferrari de bu hafta sonuna güçlü başlangıç yapan takımlardan biri oldu ve Charles Leclerc iki antrenmanda da ilk üçe girdi.

İtalyan takımı rakip olarak görüp görmedikleri sorulan Bottas, ''Burası Ferrari için iyi bir pist olabilir ancak söylediğim gibi daha Red Bull'dan gelecek şeyler olduğunu düşünüyorum. Bence yakın olacak.'' yanıtını verdi.

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