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Formula 1 Haberler

Bottas, güçlü başlangıcın ardından Alfa Romeo ile "mutlu"

Valtteri Bottas, takımla güçlü bir başlangıcın ardından kendisinin en iyi versiyonunu ortaya çıkaran Alfa Romeo ile "mutlu" olduğunu söyledi.

Luke Smith
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Aybike Simay Erden
Bottas, güçlü başlangıcın ardından Alfa Romeo ile "mutlu"
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On kez yarış kazanan Bottas, Mercedes'te geçirdiği beş yılın ardından 2022 yılı için Alfa Romeo'ya katıldı ve çok yıllı bir anlaşma imzaladı.

Bottas, şimdiye kadar Alfa Romeo'nun yükselişine katkıda bulundu. Geçen yıl sadece 13 puan toplayıp dokuzuncu olan takım, 2022'nin ilk altı yarışında bu sayıyı üç katından fazla artırdı ve şu anda takımlar şampiyonasında 41 puanla beşinci sırada.

Bottas, bu 41 puanın 40'ından sorumlu ve Emilia Romagna GP'deki beşinciliği dahil olmak üzere bitirdiği her yarışta ilk onda yer aldı.

Orta grup ve lider takımlar arasındaki farktan bahseden AlphaTauri pilotu Pierre Gasly, Monako'daki performansı ile "sadece Bottas'ın onlarla mücadele edebileceğini" düşündüğünü söyledi.

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Gasly'nin yorumu sorulan Bottas, Autosport/Motorsport.com'a şunları söyledi: "Sezona iyi bir başlangıç yaptık."

"Mutluyum, kendimin en iyi versiyonu olmayı deneyebiliyorum ve istediğim gibi sürebiliyorum."

"Takımdaki atmosfer tıpkı insanlar gibi çok motive edici ve onların çabaları bana da ilham veriyor."

"Bu da beni daha da ileri götürüyor. Fakat sezona iyi başladık."

"Elbette daha iyi olması gereken şeyler hâlâ var. Harika olmayan yarış startlarımız üzerinde hâlâ çalışıyoruz. Aracın yüksek hızdaki stabilitesinde hâlâ çalışıyoruz. Yani limitimiz bu değil."

"Daha fazlası gelecek ama kişisel açıdan iyi gidiyor. Fakat her zaman daha iyisi olabilir."

Alfa Romeo takım patronu Frederic Vasseur, Bottas ile anlaşma imzaladıktan sonra Finli pilotun eski Mercedes takım arkadaşı ve yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton'ın "gölgesinin" dışında da başarılı olabileceğine olan inancından bahsetmişti.

Bottas, Miami'de Hamilton ve Russell ile verdiği mücadele dahil olmak üzere bu sezon birkaç kez Mercedes sürücüleriyle tekerlek tekerleğe yarıştı.

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