Bottas: "Güç dengesini yorumlamak için henüz çok erken"

Mercedes pilotu Valtteri Bottas, testin ilk gününde sabah bölümünde piste çıktı ve toplamda 78 tur attığı sabah bölümünü ilk sırada tamamladı.

Mercedes genel olarak oldukça iyi bir seans geçirdi ve Fin pilot araç içerisinde oldukça rahat bir görüntü çizdi.

Seans sonrası konuşan Bottas, gösterdiği iyi performansa rağmen yorum yapmak için erken olduğunu düşünüyor.

Bottas, “Programımız oldukça genişti, ama planladığımız her şeyi yaptık. Sorun yok, araç iyi görünüyor. Her zaman daha fazlasını yapabilirsiniz ancak testler için başarılı bir başlangıç olarak görebiliriz."

"Güç dengesini değerlendirmek için henüz çok erken. Ferrari ve Red Bull'la mücadele zor olacak. Çünkü hem Red Bull Racing ve hem de Ferrari iyi araçlar yapmış olmalı ve kimin daha hızlı olduğunu sadece Melbourne yarışında görebileceğiz."

"Testlerdeki araç hızları hakkında istediğiniz kadar konuşabilirsiniz, ancak burada herkes kendi programını en iyi şekilde yönetmeye çalışıyor ve durumdan en iyi şekilde faydalanmak için çaba gösteriyor."

"Simülatörde çok fazla çalışılıyor. Bu yüzden pek çok araç testlerin ilk gününde hızlı ve dayanıklı."

"Bu pist testler için harika. Her türlü viraj var; hızlı, orta hız, bol virajlı son sektör. Yani üzerinde çalışacağımız şeyler var."

"Testler planladığımız gibi gidiyor ve bu iyi bir şey. Söylediğim gibi sorun yok ve araç iyi hissettiriyor. Daha da iyi olabilirdi ama iyi bir başlangıç noktası var."

"Aracın sahip olduğu bazı zayıflıklar var. Bu pist, test için çok iyi çünkü her türlü viraj var. Denge açısından üzerinde çalışmamız gereken bazı şeyler var ama zaten bunun için buradayız." dedi.