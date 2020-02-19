Bottas: "Güç dengesini yorumlamak için henüz çok erken"

Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
12 Mar
-
15 Mar
FP1:
22 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
19 Mar
-
22 Mar
FP1:
29 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Vietnam GP
Biletler
02 Nis
-
05 Nis
FP1:
43 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
30 Nis
-
03 May
FP1:
71 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
07 May
-
10 May
FP1:
78 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monaco GP
Biletler
21 May
-
24 May
FP1:
91 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
04 Haz
-
07 Haz
FP1:
106 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
11 Haz
-
14 Haz
FP1:
113 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
25 Haz
-
28 Haz
FP1:
127 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
134 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
Sıradaki Etkinlik
147 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
Sıradaki Etkinlik
161 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
Sıradaki Etkinlik
189 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
Sıradaki Etkinlik
196 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
Sıradaki Etkinlik
210 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
Sıradaki Etkinlik
217 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
Sıradaki Etkinlik
231 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
Sıradaki Etkinlik
245 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
Sıradaki Etkinlik
252 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
Sıradaki Etkinlik
266 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
Sıradaki Etkinlik
280 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Bottas: "Güç dengesini yorumlamak için henüz çok erken"

paylaşım
yorumlar
Bottas: "Güç dengesini yorumlamak için henüz çok erken"
Ekleyen:
, Editör
19 Şub 2020 14:45

Mercedes pilotu Valtteri Bottas, W11'le yaptığı ilk sürüş sonrası güç dengesini yorumlamak için henüz çok erken olduğunu söyledi.

Mercedes pilotu Valtteri Bottas, testin ilk gününde sabah bölümünde piste çıktı ve toplamda 78 tur attığı sabah bölümünü ilk sırada tamamladı.

Mercedes genel olarak oldukça iyi bir seans geçirdi ve Fin pilot araç içerisinde oldukça rahat bir görüntü çizdi.

Seans sonrası konuşan Bottas, gösterdiği iyi performansa rağmen yorum yapmak için erken olduğunu düşünüyor.

Bottas, “Programımız oldukça genişti, ama planladığımız her şeyi yaptık. Sorun yok, araç iyi görünüyor. Her zaman daha fazlasını yapabilirsiniz ancak testler için başarılı bir başlangıç olarak görebiliriz."

"Güç dengesini değerlendirmek için henüz çok erken. Ferrari ve Red Bull'la mücadele zor olacak. Çünkü hem Red Bull Racing ve hem de Ferrari iyi araçlar yapmış olmalı ve kimin daha hızlı olduğunu sadece Melbourne yarışında görebileceğiz."

"Testlerdeki araç hızları hakkında istediğiniz kadar konuşabilirsiniz, ancak burada herkes kendi programını en iyi şekilde yönetmeye çalışıyor ve durumdan en iyi şekilde faydalanmak için çaba gösteriyor."

"Simülatörde çok fazla çalışılıyor. Bu yüzden pek çok araç testlerin ilk gününde hızlı ve dayanıklı."

"Bu pist testler için harika. Her türlü viraj var; hızlı, orta hız, bol virajlı son sektör. Yani üzerinde çalışacağımız şeyler var."

"Testler planladığımız gibi gidiyor ve bu iyi bir şey. Söylediğim gibi sorun yok ve araç iyi hissettiriyor. Daha da iyi olabilirdi ama iyi bir başlangıç noktası var."

"Aracın sahip olduğu bazı zayıflıklar var. Bu pist, test için çok iyi çünkü her türlü viraj var. Denge açısından üzerinde çalışmamız gereken bazı şeyler var ama zaten bunun için buradayız." dedi.

Sonraki haber
Ricciardo, Barcelona testi için Bryant onuruna özel bir kask tasarladı

Önceki haber

Ricciardo, Barcelona testi için Bryant onuruna özel bir kask tasarladı

Sonraki haber

Russell: "Yeni araç şimdiden 2019'a göre daha iyi hissettiriyor"

Russell: "Yeni araç şimdiden 2019'a göre daha iyi hissettiriyor"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
FP1 Başlangıç:
22 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Per 12 Mar
Cum 13 Mar
18:00
12:00
FP2
Per 12 Mar
Cum 13 Mar
22:00
16:00
FP3
Cum 13 Mar
Cmt 14 Mar
20:00
14:00
Sıralama
Cum 13 Mar
Cmt 14 Mar
23:00
17:00
Yarış
Cmt 14 Mar
Paz 15 Mar
22:10
16:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Canlı anlatım: Barcelona testleri 1. gün

2
Formula 1

Teknik: Mercedes, W11'i soğutmak için sidepod altına delik açtı

14dk
3
Formula 1

2020 Barcelona testi 1. gün: Sabah bölümünün lideri Bottas!

4
Formula 1

Racing Point, RP20'de Mercedes W10'un çözümlerini kopyaladı

3s
5
Formula 1

Vietnam GP organizatörleri: "Yarış yapılacak"

Son Videolar

Yılın en iyisi Lewis Hamilton! - 18 Şubat Salı F1 ve Motor Sporları Haberleri 07:10
Formula 1

Yılın en iyisi Lewis Hamilton! - 18 Şubat Salı F1 ve Motor Sporları Haberleri

Grosjean, Haas VF-20'yi sürüyor 02:09
Formula 1

Grosjean, Haas VF-20'yi sürüyor

Verstappen ve Albon, Aston Martin Valkyrie'yi ilk kez sürüyor 02:45
Formula 1

Verstappen ve Albon, Aston Martin Valkyrie'yi ilk kez sürüyor

McLaren MCL35 pist üstü görüntüleri 00:24
Formula 1

McLaren MCL35 pist üstü görüntüleri

Williams ve Racing Point yeni araçlarını tanıttı! - 17 Şubat P.tesi F1 ve Motor Sporları Haberleri 07:19
Formula 1

Williams ve Racing Point yeni araçlarını tanıttı! - 17 Şubat P.tesi F1 ve Motor Sporları Haberleri

Son Haberler

Teknik: Mercedes, W11'i soğutmak için sidepod altına delik açtı
F1

Teknik: Mercedes, W11'i soğutmak için sidepod altına delik açtı

Russell: "Yeni araç şimdiden 2019'a göre daha iyi hissettiriyor"
F1

Russell: "Yeni araç şimdiden 2019'a göre daha iyi hissettiriyor"

Bottas: "Güç dengesini yorumlamak için henüz çok erken"
F1

Bottas: "Güç dengesini yorumlamak için henüz çok erken"

Ricciardo, Barcelona testi için Bryant onuruna özel bir kask tasarladı
F1

Ricciardo, Barcelona testi için Bryant onuruna özel bir kask tasarladı

Ocon: "Yeni aracın hızı etkileyici"
F1

Ocon: "Yeni aracın hızı etkileyici"

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
12 Mar
Biletler
19 Mar
Biletler
2 Nis
Biletler
30 Nis
Biletler
7 May
Biletler
21 May
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.