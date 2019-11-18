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Formula 1 / Brezilya GP / Son dakika

Bottas: "Güç aniden gitti"

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Bottas: "Güç aniden gitti"
Ekleyen:
, Editör
18 Kas 2019 07:44

Valtteri Bottas, yarış dışı kalmasının ardından hayal kırıklığı yaşadığını dile getirdi.

Mercedes pilotu Valtteri Bottas, tek pit stop stratejisi izliyordu ve sert lastiklerle finiş görmeyi hedeflemişti.

Ancak lastiklerden istediği verimi alamayınca pit stop yaptı ve Charles Leclerc'in gerisine düştü.

Fin pilot, Leclerc'e pek çok deneme yapsa da başarılı olamadı ve sonrasında güç ünitesi sorunu yaşayarak damalı bayrağı göremedi.

Bottas, "Genel anlamda zor bir yarış oldu, yarış dışı kalmadan önce bile zordu. Hızımız bugün çok iyi değildi ve bu yüzden durumu araştırmamız gerekiyor."

"Tek pit stop yapmayı ve sert lastiklerle finiş görmeyi umuyordum. Ama lastiklerin bitiş çizgisine kadar dayanmayacağından endişe ettiğimiz için tekrar pit stop yapmak zorunda kaldım."

"Stratejileri bu şekilde değiştirmek mükemmel değil, fakat sonunda yarışı bitiremediğim için artık bir önemi yok."

"Detayları henüz bildirmiyorum, aniden gücü kaybettim ve bu yüzden duruma bakacağız. Neyin neden olduğunu anlamak gerekiyor. Özellikle sonrasında çok fazla şey yaşandığı için gerçekten çok hayal kırıklığına uğradım. Tüm bunların bir parçası olmak güzel olabilirdi."

"Ama Abu Dhabi'deki yarışı sabırsızlıkla bekliyorum. Güçlü şekilde dönmek ve sezonu en yüksek seviyede bitirmek istiyoruz." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Brezilya GP
Editör Kemal Şengül

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