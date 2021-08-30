Bottas: "Grid cezası bu hafta sonu pahalıya patladı"

Bottas, Macaristan'daki yarışın ilk turunda yaşanan temas sonrası Belçika GP için beş sıra grid cezası almıştı ve geçiş yapabilmek adına düşük yere basma gücü ayarı yaptı.

Ancak yağmur sıralama turlarını epey etkiledi ve Bottas, temiz bir tur çıkaramayarak sekizinci oldu. Beş sıralık grid cezası da kendisini ilk onun dışına düşürdü.

Bottas, sadece güvenlik aracı ardında atılan iki turdan sonra biten Belçika GP hakkında şöyle konuştu: "Bugün şartlar yarışılabilir seviyede değildi. Beşinci viraja gelirken ve düzlükteyken en görüş açısı çok azdı. Bulunduğum yerde hiçbir şey göremiyordum. Bu yüzden yarışmak mümkün değildi."

"Attığımız tüm bu turlarda dahi en ufak bir gelişme olmadı. Bu bir yarış mıydı? Puan değeri taşıyor muydu? Açıkçası benim tarafımdan bakarsam, puan barajını dışındayım ve puanlar için savaşacak fırsatım olmadı."

"Yani bunun bir yarış olduğunu düşünmüyorum. Fakat sahip olduğumuz durum bu. Formula 1 için alması zor bir karar olduğu kesin."

Üç saatlik bekleyişten önce attıkları turla, kırmızı bayrak öncesi attıkları turlar arasında görüş anlamında bir fark olup olmadığı sorusuna Bottas, "Hayır, hatta son bölümde attığımız ilk tur ile son arasında bile şartlar aynıydı. İkincisinde belki daha fazla su bile olabilir. Yani çok benzerdi."

"Sanırım grid cezası bugün pahalıya patladı. En azından cezayı bu hafta sonu çektik ve bitti. Bu yüzden önümüzdeki hafta sonu temiz bir sayfa ile başlamak güzel olacak." cevabını verdi.

Bottas, bekleme sürecinin kendisi için zor olduğunu da ekledi.

"Evet, biraz garipti çünkü odaklanmaya ve hazırlıklı kalmaya ihtiyaç duyuyorsunuz. Fakat aynı zamanda arka arkaya üç saat boyunca da hareketli kalamıyorsunuz. Rahatlamaya çalışıyordum ve iyiydi. Duruma bakıp mühendislerle sohbet etmeye çalışıyordum."

Mercedes, genel olarak bu hafta sonu için düzlüklerde hızlı olmalarını sağlayacak düşük yere basma gücü paketi seçmişti.

Bu konuda konuşan Bottas, "Yarış başlasa evet, zor olabilirdi. Cumartesi günü seçtiğimiz yere basma gücü seviyesi bu şartlar için ideal değildi. Fakat ceza alma uğruna bunu değiştirmeyi düşünmedik. Bazı görüşmeler oldu ama yine de seçimimize sadık kalıp, yerimizi korumaya karar verdik."

"Fakat grid cezası ve kötü geçen sıralama turları nedeniyle ilk onun dışında kaldım ve puan için yarışamadım. Dediğim gibi bugün görüş çok düşüktü, bu koşullarda yarışmak çok tehlikeli olurdu." dedi.

Sıradaki yarış Zandvoort pistinde yapılacak ve Bottas burayla ilgili şöyle konuştu: "Bu, iyi bir pist ve geçiş yapmak belki o kadar da kolay değil ama eğlenceli görünüyor. Oldukça yüksek hızlı virajlar var ve şüphesiz atmosfer iyi olacak. Bence en azından şimdilik hava iyi görünüyor."