Bottas: "Göründüğümüzden daha iyiyiz"

Valtteri Bottas, yağmur altındaki ilk seansı ikinci sırada tamamlarken, kuru zemine yapılan ikinci seansta dördüncü en hızlı zamanın sahibi oldu.

Fin pilot, seans sonrası verdiği demeçte göründüklerinden daha iyi olduğunu söyledi.

"İlk seansta herkes çok sayıda tur atmadı. Cumartesi ve Pazar günü havanın daha iyi olacağını düşünüyorum, ama en azından ilk seansta aracın nasıl çalıştığını kontrol etmek ve ikinci seansa hazırlanmak için birkaç tur attık, ki bu çok daha iyi oldu."

"İkinci seansa sert lastiklerle başladım, çünkü uzun sürüşler yapmak istedik ve sert lastikle ilgili bilgi topladım. Bu yüzden başlangıçta kirli pistle durum çok zordu, lastik oldukça sertti ve zorlandım."

"Yumuşak lastiğe geçtiğimde ise aracın davranışları arttık ve yol tutuş büyük oranda gelişti. Ama ikinci denememde trafik vardı. Aslında derecelere bakarsak oldukça yakındık ve attığım turlar oldukça rekabetçiydi. Bence daha fazlasını yapabiliriz, bu sadece ilk gerçekçi seanstı."

"Bence gördündüğünden daha iyiyiz. Seansın nasıl gittiğini düşündüğümüzde gerçekten fena değiliz."

En büyük tehdit olarak kimi gördüğü sorusuna, "Sanırım hem Red Bull hem de Ferrari'nin gerçekten güçlü olacağı belli oluyor. Zaten son zamanlarda Ferrari'nin güç ünitesiyle birlikte, özellikle sıralama turlarında çok güçlü olduğunu biliyorsunuz. Neler olacağını göreceğiz, ikisi de mücadele olacak ama biz de olacağız." dedi.

Bottas gece boyunca ilerlemeye ihtiyaçları olduğunu da kabul etti.

"Pistin yarın çok daha iyi olacağına eminim. Bu yüzden durumu yakından takip etmemiz gerekiyor ama aracı sürmesi hâlâ biraz zor. Biraz fazla hareket ediyor, o yüzden biraz daha dengeli olması gerekiyor. Bunu yaparsak daha iyi durumda olacağız."