Bottas: "Genç pilotların F1'de gerçek kişiliklerini göstermeleri çok zor"

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F1'e 2013 yılında Williams ile katılan Bottas da ilk yıllarında kişiliğini ortaya koymakta zorlandı ancak Mercedes'ten Alfa Romeo'ya geçince bunu başardı.

Fin pilot sosyal medyada daha aktif bir yaklaşım benimsedi, cin ve kahve markaları da dahil olmak üzere ekstra işlere atıldı.

Avustralya Grand Prix'sinde kolsuz bir tişört ve parmak arası terliklerle basına konuşan Bottas, gerçekte kim olduğunu göstermenin kendisi için daha kolay hale geldiğini söylüyor.

GP Racing'e verdiği röportajda Bottas, "Bir çaylak olarak padoğa atlet ve parmak arası terlikle gelmezdim, birkaç yıl önce bile."

"Şimdi biraz daha kolay. Kendimi çok ciddiye almıyorum. Kesinlikle zaman değişti ama bu sporun bir parçası, çaylak olduğunuzda nasıl davranmanız gerektiği konusunda neredeyse eğitiliyorsunuz."

"Ama sonra öyle bir zaman geliyor ki şöyle diyorsunuz: "Bununla başa çıkın."

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43 Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Bottas, F1'in 'büyük iş' yaklaşımının son on yılda genç pilotların neşeli yanlarını göstermesini zorlaştırdığını, Daniel Ricciardo ve Lando Norris gibi pilotların birkaç istisna olduğunu düşünüyor.

Bottas, "Formula 1'e girmek çok zor."

"Bazen gerçek kişilikleri pistte görmek zor olabiliyor."

"Açıkçası, pilotları pist dışında daha iyi tanıdığınızda kişiliklerini gerçekten görebiliyorsunuz. Ancak röportajları yapma şekliniz, sponsorlara davranış biçiminiz genellikle oldukça standart."

"Son 10 yılda Daniel Ricciardo gibi gerçekten kişiliğini ortaya koyan bazı şahsiyetler oldu. Bence bunu görmek güzel ama bu nadir bir durum, çünkü bu ciddi bir iş ve işin içinde büyük şirketler ve büyük paralar var." dedi.

Bottas, GP Racing fotoğraf çekiminin kariyerinin başlarında mümkün olamayacağını da itiraf etti. Geniş kapsamlı dergi röportajı Ocak ayında İsveç'te düzenlenen Şampiyonlar Yarışı'nda gerçekleşti ve Bottas burada dünya motor sporlarının en büyük isimlerinden bazıları ile şakalaşmanın ve neşeli atmosferin tadını çıkardı.

Bottas, diğer pilotları ve konukları eğlendirmek için butik Oath cininden getirerek de katkıda bulundu.

Kapak yazısıyla ilgili sosyal medyadan gelen yoğun tepkiler sorulduğunda Bottas, kamuoyundan gelen tepkilere pek dikkat etmediğini ancak ortaya çıkan sonuçtan memnun olduğunu söyledi.

Bottas, "Herhangi bir tepki duymadım ya da insanların ne dediğini bilmiyorum. Röportajı Şampiyonlar Yarışı için İsveç'teyken yaptım ve iyi bir iş çıkardıklarına inanıyorum." yorumunu yaptı.