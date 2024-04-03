Bottas: "Gelecek görüşmelerine yavaş yavaş başlıyoruz"

Eski Mercedes pilotu Valtteri Bottas, 2022 sonunda Sauber'e geçiş yaparken iki yıllık bir anlaşma imzalamıştı fakat takım 2024 için de Fin pilotu takımda tutma kararı aldı.

Bottas, Sauber ile daha sonra yapılacak herhangi bir sözleşmenin, Audi koltuğunu garantileyeceğinin bir "göstergesi" olacağını dile getirmişti.

Sauber'in Bottas'ı 2024 için elinde tutmaya sıcak bakmadığına dair spekülasyonlar olsa da, Fin pilot yakında Audi tarafıyla görüşmeye başlayacak.

Bottas, "Yavaş yavaş hareket etmeye başlıyorum ama henüz somut bir şey yok."

"Bu sezon birkaç yarışa daha ihtiyacımız var. Umarım birkaç iyi sonuçla her şey yavaş yavaş harekete geçecek ancak henüz çok fazla ilerleme yok." dedi.

Bu yıl çeşitli hamlelerle oldukça hareketli bir sürücü pazarı olacağını söyleyen Bottas, koltuksuz kalma ihtimali olduğunun farkında.

"Bu yüzden bir adım önde olmanız gerekiyor. Menajerim de arka planda bunun üzerinde çalışıyor..."

"Ben sürüşe odaklanıyorum. Arka planda piyasayı okumaya çalışan ve gerektiği takdirde farklı seçenekler üzerinde çalışan insanlar var."

Valtteri Bottas, Stake F1 Team Kick Sauber Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

10 F1 galibiyeti bulunan Bottas, gridin ön tarafında mücadele etmek istediğini söylüyor.

"Aslında kaç yılım kaldığına dair kesin bir sayı vermek istemiyorum ama henüz sonun geldiğini görmüyorum."

"Hâlâ verecek ve başaracak çok şeyim varmış gibi hissediyorum."

"Şimdi motivasyonum tekrar zirveye yaklaşmak. Ön tarafta mücadele etme hissini özlüyorum."

"Açıkçası Audi'nin bir parçası olmak bunu yapmam için harika bir fırsat olabilir. Bu yüzden elbette bu benim için ilginç bir seçenek."

Bottas, deneyiminin tüm takımlar için faydalı olacağı görüşünde.

"Bu sporda deneyim önemlidir. Ayrıca, yönetmelik değişiklikleri olduğunda, araçla gittiğiniz yön ve yeni fikirler konusunda oldukça dinamik olmanız gerekir."

"Ne kadar çok deneyiminiz olursa, belirli şeylere o kadar çok uyum sağlayabilirsiniz. Umarım bu benim lehime olur."

"Birlikte çalıştığım herkesle iyi bir takım oyuncusu olduğumu da bilmeliler."