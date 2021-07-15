Bottas: "Geleceğimle alakalı hiçbir gelişme yok"

2016 yılının ardından Mercedes'e katılan Valtteri Bottas'ın anlaşması sezon sonunda sona erecek ve koltuğu için ciddi şekilde George Russell'ın adı geçiyor.

Geçtiğimiz haftalarda, Mercedes'in pilot kararını Silverstone'da açıklayacağı iddia edilmişti ancak Russell, geleceğiyle alakalı hiçbir gelişme olmadığını ve bu yüzden Silverstone'da hiçbir duyuru olmayacağını söylemişti.

Bugün basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bottas da, söyleyebileceği hiçbir şey olmadığını dile getirdi.

Geleceğiyle alakalı herhangi bir gelişme olup olmadığı sorusuna yanıt veren Bottas, "Doğru şu anda maalesef sizin için herhangi bir yeni haberim yok. Geleceğimle ilgili hiçbir bir gelişme yok. Umarım bir noktada bunu konuşabiliriz fakat şimdiye kadar herhangi yeni bir şey yok." cevabını verdi.

Eğer Bottas, Mercedes'ten ayrılmak zorunda kalırsa, gidebileceği sadece birkaç F1 takımı olacak ve kimilerine göre gelecek yıl ralliye geçiş yapabilir.

F1'de şansı kalmadığı takdirde ralliyi düşünüp düşünmeyeceği sorusuna Fin pilot, "Her şeyden önce, bu şekilde düşünmeyi sevmiyorum, her zaman olumlu kalmaya çalışıyorum."

"Şahsen ne istediğimi biliyorum ve takımla devam etmek istiyorum. Gelecek yıl yarışlar kazanmak ve şampiyon olabilmek adına benim için en iyi şans bu. Eğer bazı sebeplerden ötürü mümkün değilse, Formula 1'deki diğer seçeneklere bakacağım çünkü F1'i seviyorum, burada olmaktan keyif alıyorum."

"Önümde hâlâ birkaç iyi sezon daha olduğunu düşünüyorum. Sonrasında ise asla asla dememelisiniz. Ralli hakkında konuşursak, doğrusu bilmiyorum, sürüş yaparken çok eğlendim, ne zaman bir ralli aracına binsem gerçekten çok keyif aldım. Her zaman gülümsedim, bu yüzden çok eğlenceliydi ama bir iş olarak düşündüğümüzde zor olabilir. Sonuçta buradaki isimler oldukça rekabetçiler, tüm hayatları boyunca bunu yaptılar."

"Hiçbir şey için asla asla dememelisiniz ama şu noktada daha önce söylediğim gibi tamamen Formula 1'e ve her şeyden önce bu hafta sonuna odaklandım." cevabını verdi.

Bazı sürücüler, galibiyetler ve şampiyonluklar için çekiştikten sonra, daha düşük seviyeli bir takıma gidince zorluk çektiler.

Böyle bir durumda, bu zihinsel duruma adapte olup olamayacağı sorusuna Bottas, "Elbette farklı bir zihniyet olurdu, kariyerim için tamamen yeni bir bölüm olurdu ve benze zihinsel yaklaşımım da farklı olurdu. Büyük olasılıkla en azından başlangıçta galibiyetler ve şampiyonluk için savaşamazdım. Bu yüzden yepyeni bir proje olurdu. Diğer tarafta bu, ilginç de olabilirdi fakat daha önce de söylediğim gibi, niyetimin ne olduğunu biliyorsunuz: koltuğumu korumak istiyorum. Çünkü şu anda Mercedes'te çok güçlü bir takım oluşturuyoruz. Yani göreceğiz." cevabını verdi.

Mercedes, son yarışlarda epey zorlandı ve bu hafta sonu getirecekleri yeni güncellemelerle beraber çıkış yakalamayı umuyorlar.

Bu hafta sonu hakkındaki görüşü sorulduğunda Bottas, "Bu yıl kesinlikle biraz farklı hissediyorum. Red Bull bu sene hangi piste gidersek gidelim, her yerde hızlıydılar. Bu yüzden kesinlikle buraya gelip, aniden zirveye çıkmayı beklemiyoruz ama elbette Avusturya'dan daha iyi durumda olacağımızı da düşünmek istiyoruz."

"Bu hafta sonu araçta bazı yeni parçalarımız var, umarım bunlar bizi Red Bull'a yaklaştırabilir. Geçen sene olduğu gibi bir saniye farkla pole pozisyonu alacağımızı sanmıyorum ama umarım pole savaşı verebiliriz." cevabını verdi.

Sayı olarak ne kadar güncellemeye sahip oldukları sorusuna Bottas, "Doğrudan bir sayı veremem. Büyük bir şey değil ama küçük bir şey de değil. Göreceğiz. Yarın araçların tek turda ne kadar hızlı olduklarını öğreniyor olacağız." dedi.

Valtteri Bottas, Mercedes W12 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images