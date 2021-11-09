Bottas: "Geçiş yapmak zordu"

Valtteri Bottas, Meksika Grand Prix'sine pole pozisyonundan başlamıştı ve ilk viraja gelirken iç taraftan Lewis Hamilton, dışardan ise Max Verstappen yanına geldi.

Ortada kalan Bottas, sonuç olarak Daniel Ricciardo'nun kendisine çarpmasıyla spin attı ve en geriye düştü.

Erken pit stopun ardından son sıraya düşen Bottas, bir süre son sırada gitti ve geçiş yapmakta zorlandığı görülebiliyordu.

Yarışın yarısından fazlasını, McLaren pilotu Daniel Ricciardo'nun ardında geçiren Bottas, yavaş pit stopla beraber puan ümitlerine iyice veda etti ve son bölümde en hızlı tur için pite alındı.

Sonuç olarak da hafta sonunu puansız kapattı ve yarışın ardından verdiği demeçte, geçiş yapmakta zorlandığına dikkat çekti.

Bottas, "Başlangıç benim için sorunsuzdu, kötü değildi. Fakat Max biraz hava koridoruna girdi ve oldukça geç frenledi."

"Sonrasında ilk viraja geldiğimizde, apekste Daniel aniden bana arkadan çarptı ve spin attım. Hiçbir şey yapamadım. Ondan sonra da yarışta gelişim kaydetmek zordu."

"Öndeki araçlara çok yakındım ve hem motoru hem de frenleri yönetmeye çalışıyordum. Çok yaklaşana kadar durum kolaydı ve durumu idare edebiliyordum, ama sonrasında hiç kolay değildi. Elimden gelenin en iyisini yapsam da McLaren'ı geçemedim."

"Yani Daniel'in teması tüm yarışımı mahvetti. Fakat bu temasla kendi yarışını da tehlikeye soktu. Bu yüzden bence iyi bir değildi."

"Yarışın sonundaki hızlı tur durumu da komikti çünkü önümüzde, pistin boş olacağı bir anı kestirmek zordu. Sonunda bunu başardık ve en azından Red Bull'dan bir puanı aldık." dedi.

Son olarak şunları ekledi: "Genel olarak iyi bir gün değildi. Bir sonraki yarış önümüzdeki hafta olacak. Umarım o zaman daha iyi bir iş çıkarabiliriz. Orada daha iyi bir iş yapmaya çalışacağız."

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Valtteri Bottas, Mercedes W12 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images