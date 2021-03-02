Bottas: "Geçen yıldan pek çok ders çıkardım"

Mercedes F1 pilotu Valtteri Bottas, geride kalan dört yıllık süreçte şampiyonluk yolunda Lewis Hamilton'ı zorlayamadı.

Ancak her geçen yıl performansını artırdığını düşünen Bottas, bu yıl daha iyi olmayı umut ediyor.

Fin pilot, "Gücümü topladım, çok çalıştım ve bu yıl mümkün olduğunca iyi bir performans gösterebilmek adına kendi üzerimde çalıştım. Aracı gördüğümde ilk düşüncem 'Direksiyona geçip piste geri dönmek istiyorum!' oldu."

"Geçen yıldan pek çok ders çıkardım. Formula 1'de kendiniz hakkında çok şey öğreniyorsunuz. Her yıl bir yarışçı olarak gelişme fırsatınız oluyor ve bunlardan yararlanmanız gerekiyor. Ben de bunu yapıyorum."

"Kış arasında en önemli şey performansınızı dürüst şekilde değerlendirmek, sonuçlar çıkarmak ve nasıl daha iyi olabileceğinizi anlamaktır. Bahreyn'deki ilk yarışa fiziksel ve zihinsel olarak en formumda gidip gitmediğimi göreceğiz."

"Kendime, Abu Dhabi'de elimden gelenin en iyisini yaptığımı söyleyebilmem önemli bir şey. Umarım bu, gerekli sonuçlar elde etmek için yeterli olur." dedi.

Bottas, yeni sezona hazır olduğunu da ekliyor.

"Tabii ki hazırım. Takımdaki beşinci yılımı geçireceğim. Tamamen kendi hedeflerime ve takımın hedeflerine ulaşmaya odaklandım. Bunu düşünmek tüm zamanımı alıyor."

Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1 Fotoğraf: Daimler AG

Bottas, Lewis Hamilton gibi bir isimle aynı takımda yarışmanın zor olduğunu, ancak bunun kendisini motive ettiğini ekliyor.

"Elbette bu, zor bir durum ama beni motive ediyor. Biz takım arkadaşıyız ve takımın çıkarları doğrultusunda mümkün olan en iyi şekilde çalışıyoruz. Ancak kaskı taktığımız zaman birbirimizle savaşmak istediğimize hiç şüphe yok. İkimiz de kaybetmekten nefret ediyoruz ve kazanmayı seviyoruz."

"Direksiyonun başına her geçişinizde, takım arkadaşınız da dahil olmak üzere tüm rakiplerinizin önüne geçmek istersiniz ve bu oldukça doğaldır. Sonuçta sizinle aynı aracı kullanıyor ve sizin için iyi bir referans noktası. Lewis'in başarıları göz önüne alındığında, akla gelebilecek en iyi referans noktası olarak kabul edilebilir! Ancak söylediğim gibi bu durum beni motive ediyor."

"Elbette, doğru öncelikleri belirlemek son derece önemli olduğu için, kendi görevlerime daha fazla odaklanıyorum. Her gün nasıl daha iyi olabileceğimi düşünüyorum. Şimdiye kadar Lewis ile harika şekilde çalıştık ve bu sayede hem kendimizi hem de ekibi ileriye taşıdığımızı düşünüyorum. Şampiyonluk kazanmaya devam etmek istiyorsak birbirimizle çalışmamız gerektiğini biliyoruz."

Sonrasında Bottas'a Mercedes'in bu yılki ana rakibi soruldu.

Fin pilot, "Diğer takımların bu sezon için ne tür araçlar hazırladığı ve Sergio Perez'in yeni takımında nasıl olacağı gibi şeyleri merak ediyorum. Ancak mümkün olduğunca kendi performansıma odaklanmaya çalışıyorum."

"Şimdi rakip takımlar hakkında varsayım yapabilirsiniz, mesela Red Bull'un başlangıçta güçlü olacağını söylesek bile gerçekten neler olacağını bilemezsiniz. Toto'nun da dediği gibi, geleceği görebileceğimiz kristal bir küremiz yok."

"Sürprizleri göz ardı etmiyorum: Takımların yeni sürücüleri var, McLaren bir Mercedes motoruna geçiyor ve Ferrari geçen yılki zorlu sezonun ardından çok odaklanmış durumda. Neler olacağını görelim."

"Pek fazla beklememiz gerekmeyecek çünkü testler 12 Mart'ta başlayacak. Testlerden önce pek çok hazırlık çalışması yapıldı ve bu 'canavar' W12'nin hazırlanması için yaklaşık bin kişi çalıştı. Bu yüzden bu aracı sürmek için sabırsızlanıyorum."

Mercedes AMG F1 W12 Fotoğraf: Daimler AG