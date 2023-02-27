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Bottas: Geçen yıla göre epey iyi bir noktadayız"

Valtteri Bottas, yeni Alfa Romeo C43'ün geçen yıla göre ciddi bir adım olduğunu düşünüyor ve birtakım farklılıklara rağmen çok daha iyi hissettiğini söylüyor.

Altay Gök
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Bottas: Geçen yıla göre epey iyi bir noktadayız"
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Geçen yıl Barselona testlerinden başlayarak sezon boyunca dayanıklılık sorunları yaşayan Alfa Romeo, bu nedenle tüm hızına rağmen ciddi puanlar kaybetmiş ve özellikle ikinci yarıda epey zorlanmıştı.

Bu kez daha sıkıntısız bir test dönemi geçiren ve toplam 401 tur tamamlamayı başaran takım, yine de Bottas'ın son gün yolda kalması ve üç saat kaybetmesiyle ufak bir alarm verdi.

Araç hakkında konuşan Bottas, "Kesinlikle geçen yıldan çok daha iyi. Geçtiğimiz üç gün boyunca olabildiğince iyi hazırlandığımızı düşünüyorum."

"Aracın kalitesi açısından bir adım öne çıktığımızı hissediyorum, bu noktaya kadar daha az sorun yaşadık."

"Geçen yıl testler o kadar da eğlenceli değildi, bu yüzden üç günün ardından iyi bir yerdeyiz."

"Bu yıl için yapmaya çalıştığımız güncellemelerin etkisini kesinlikle hissediyorum, araç denge anlamında çok daha iyi. Bu şekilde kendinize daha çok güvenebilirsiniz."

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Aracın temelinde hiçbir sorun yok, dolayısıyla testler boyunca ayarları oldukça iyi yapmayı başardığımızı düşünüyorum."

"Aracı sürmesi gerçekten güzel, başlangıç için iyi bir noktadayız. Sanırım tüm gün boyunca sadece bir küçük blokaj yaşadım."

"Yüksek hız ile düşük hız arasında hala biraz fark var ama geçen yıla göre en az %50 daha iyi olduğunu söyleyebilirim, bu da ayar seçeneklerini oldukça artırıyor."

"Geçen yıla göre çok daha iyiyiz. Genel eğilim -eğer öyle bir şey varsa- yüksek hızda dengenin nötrlenmesi gibi duruyor." dedi.

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