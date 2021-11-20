Bottas: "Geceden bu yana neyin değiştiğine bakmamız gerekiyor"

Valtteri Bottas, antrenman turlarında çok iyi performans gösterse bile, sıralama turlarında tkaım arkadaşının gerisinde kaldı.

Fin pilot, son bölümde 0.6 saniye geride kalmasının ardından ancak üçüncü olabildi.

Seansın ardından konuşan Bottas şöyle dedi: "Benim için sıralama turlarına kadar iyi bir hafta sonu oldu ve araçta kendimi gerçekten rahat ve güçlü hissettim."

"Fakat gece ne olduğunu bilmiyorum ama üçüncü seansta biraz farklı hissettim."

"Bugün rüzgarın dünden farklı olduğunu biliyorum, buna rağmen yine de en hızlısı olsam bile çok fazla zorlamam gerekiyordu. Bu yüzden gerçekten daha fazlasını bulamayacağımı biliyordum."

"Sıralama turlarında özellikle ilk virajda biraz zorlandım, bu yüzden dün akşamın aksine lastikleri hazırlamakta hiç kolay değildi."

"O yüzden duruma bakmam gerekiyor fakat dürüst olmak gerekirse elimden gelenin en iyisini yaptım. Sadece dün geceden sonra aracın davranışlarının bu kadar değişmiş olması kafamı karıştırdı."

Yarışla ilgili de konuşan Bottas, "Yani kişisel olarak kaybedecek pek bir şeyim yok. Umarım yol tutuş, temiz tarafla birlikte hem benim hem de Lewis için iyi olur ve onun üzerine ekleriz. Şimdi Max'e karşı iki aracımız var ve eminim bir şeyler yapabiliriz."