Bottas: "Galibiyet almak istiyorum ama önceliğimiz takımlar şampiyonası"

2021 Suudi Arabistan Grand Prix'si öncesinde pole pozisyonu Mercedes pilotu Lewis Hamilton'ın oldu. Takım arkadaşı Valtteri Bottas ise ikinci sırada yer aldı.

Max Verstappen, hem yumuşak hem de orta lastiklerle çok iyi bir tempoya sahipti ve son bölümde en hızlı turla gelirken kaza yaptı. Bu nedenle pazar günkü yarışa Hamilton ilk sıradan başlayacak ve İngiliz pilotun yanında Bottas olacak.

Bottas, "Bugün sıralama turları önemliydi ve üçüncü antrenmanda biraz zorlanmıştım."

"Aslında bir motoru değiştirmek zorunda kaldık, ekiptekiler aracı sıralama seansından hemen önce hazırlayabildiler ve her şey yolunda gitti. Bu yüzden mutluyum, son tur sınırdaydı ve bundan keyif aldım."

"Ancak burası zor bir pist. Birbiri ardına tur atıyorsunuz ve tutuş düşmüyor, bu yüzden oldukça zor." dedi.

İngiliz pilot arka arkaya ikinci pole pozisyonunu alırken; Valtteri Bottas 0.111 saniye geride ikinci oldu.

Fin pilot, yarışı kazanma hedefi olup olmadığı sorusuna, "Tabii ki bir yarış galibiyeti istiyorum ama öncelikle takımlar şampiyonasına odaklanmamız gerekiyor ve Lewis hâlâ şampiyonluk için savaşıyor."

"Ben şampiyonluk savaşı vermiyorum. Bu yüzden elimden gelenin en iyisini yapacağım ve aynı zamanda eğlenmeye çalışacağım." cevabını verdi.