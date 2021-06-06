Bottas: ''Fransa'ya kadar çözmemiz gereken şeyler var''

Bottas, Azerbaycan Grand Prix'si hafta sonunda çok güçlü bir performans sergileyemedi ve 10. sırada başladığı yarışı, 12. sırada tamamladı.

Fin pilotun takım arkadaşı Lewis Hamilton'ın da, yarış tekrar başladıktan sonra aracının kontrolünü kaybedip, gridin arkalarına düşmesiyle, Mercedes uzun süredir ilk kez bir yarış hafta sonundan puansız ayrıldı.

Bugünkü yarışın ardından konuşan Bottas, şunları söyledi: ''Aslında düne çok benzer bir his vardı.''

''Aynı zamanda, Cuma günü de asıl problem tempo eksikliğimizdi ve hızımız da yeterince iyi değildi. Bugün yarışın erken vakitlerinde, hızına yetişemediğim araçlar oldu. Özellikle önümde bir Aston Martin gördüm ve ona yetişemedim. Hâlâ kafam karışık ve bu çok garipti.''

''Bazı hafta sonlarında kötü seanslar geçirebiliyorum, ancak bu hafta sonu boyunca neyin yanlış gittiğini anlamadım. Bir sınır söz konusu olduğunda kendimi tanıyorum ve daha hızlı gidemiyorum, sonra da 0.6-0.8 saniye geride kalıyorum. Bu normal değil. Fransa'ya gitmeden önce bunu anlamamız gerekiyor.''

Mercedes, bu hafta sonu iki sürücüsünde farklı kanat tasarımı kullanmıştı. Hamilton'la arasındaki farkın buradan mı oluştuğu sorulan Fin pilot, ''Bence bu gözden geçirmemiz gereken bir şey ancak çok farklı olacağını sanmıyorum.''

''Bence en fazla 0.1 saniye fark edecektir. Hafta sonuna aynı kanatlarla başladık ve yine de Lewis'in açık ara farkla arkasındaydım.'' dedi.

Araçta belirlenemeyen bir sorun olup olmadığı sorulan Fin pilot, bunun mantıklı olabileceğini ancak araçta bir şey bulamamaları durumunda, sorunun lastiklerde olduğunu düşündüğünü söyledi.

''Bu en mantıklı neden olabilir. Araçta bir şey bulabiliriz ancak bulamazsak da tek sorun lastikler olabilir. Şu anda aynı lastik basıncını ve sıcaklıklarını kullanıyoruz. Bir şeyler bulmalıyız ancak şu anda bilmiyorum.''

Valtteri Bottas, Mercedes W12 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Fin pilot, cadde pistlerinde geçirdiği iki yarıştan sonra normal pistlere gitmekle ilgili de yorumlarda bulundu.

''Tahmin ettiğimden daha zorluydu. Monako'dan daha iyi olması gerektiğini düşünmüştüm ancak bundan çok uzaktık. Fransa çok farklı, çok uzun ve hızlı virajlar var.''

''Burada karşılaştığımız en büyük sorunun lastik ısıtmak olduğunu düşünüyorum, özellikle de öndeki lastikleri. Bu önümüzdeki yarışta daha kolay olacaktır, sonrasında da göreceğiz. Ancak bence bu hafta sonunda çok fazla öğreneceğimiz ve unutmak isteyeceğimiz şey yaşadık.''

Bugün yarışta Max Verstappen ve Lance Stroll olmak üzere iki sürücünün lastiği patladı ve ikisi de kaza geçirdi.

Bu konu hakkında görüşleri sorulan Bottas, şu ifadeleri kullandı: ''Max'ın lastiğinde kaç tur daha kaldığını bilmiyorum.''

''Görüldüğü üzere Lance uzun bir sürüş yapmıştı, sert lastiklerde yapabileceğinizden daha uzun. Aynı zamanda bu pistte, pist üzerindeki enkazın nasıl olacağını bilemezsiniz. Çok fazla detaya sahip değilim ancak bu kesinlikle harika değil.''