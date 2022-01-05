Bottas, Formula 1'den ayrılmayı ciddi şekilde düşünmemiş

Formula 1 kariyerine 2013 yılında Williams ile başlayan Valtteri Bottas, 2017 yılının başında Nico Rosberg'in yerine Mercedes'e geçmiş ve Lewis Hamilton'ın takım arkadaşı olmuştu.

Geride kalan süreçte Bottas, hiç şampiyonluk savaşı veremedi ve genel anlamda Mercedes pilotu Lewis Hamilton'dan yavaştı.

Hemen hemen her yıl Bottas'ın koltuğunu kaybedeceği yönünde spekülasyonlar çıkarken, 2021 sonunda yerini George Russell'ın alacağı açıklandı.

Bottas, geçen sezonki İtalya Grand Prix'sinden önce Alfa Romeo'ya geçeceğini resmen duyurdu ve yeni sezonda büyük olasılıkla orta gruba geri dönecek.

Yeni takımında kazanma şansının çok daha az olduğunu bilmesine rağmen Bottas, spora olan tutkusuyla, emekli olmayı düşünmediğini dile getirdi.

Bottas şöyle dedi: "Bir yarışa giderken kazanma şansımız olduğunu bildiğim bir takımdan ayrılıyorum. Gerçekçi olmak gerekirse gelecek yıl durum farklı olacak."

"Neyse ki yeni sözleşme hemen imzalanmadı ve değişiklikler bir gecede yaşanmadı. Bu sayede düşünmek ve farklı bir role alışmak için zamanım oldu."

"Elbette benim de kendimi sorguladığım ve 'bunu yapmak istiyor muyum yoksa başka bir şey mi denemeliyim?' diye düşündüğüm anlar oldu."

"Benim için bir seçenekti ancak Formula 1'den ayrılmayı hiçbir zaman ciddi olarak düşünmedim. Çünkü içimde bir yerlerde hâlâ Formula 1'i, rekabeti ve onunla ilgili birçok şeyi seviyorum."

"Tamamen yeni ve uzun vadeli bir projeye katılıyorum, burada takıma yardım etmeye çalışacak olmak beni çok motive ediyor."

"Birlikte güzel sonuçlar elde edersek harika olacağını düşünüyorum."

Valtteri Bottas, Alfa Romeo Racing C41 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images